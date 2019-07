Nenarušujte vzájemné vztahy, varovalo čínské ministerstvo Hřiba a vedení Prahy

Podle Keng Šuanga se vedení české metropole i starosta v "jistou dobu zachovali velice špatně" v otázkách čínské národní suverenity a klíčových zájmů, které se týkaly i Tibetu nebo Tchaj-wanu. Tyto kroky podle mluvčího narušily vztahy mezi oběma zeměmi a dotkly se citů čínského lidu.

Své námitky vůči pražské správě mluvčí dál neupřesnil. Podle všeho ale reagoval na dřívější Hřibovo prohlášení o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.