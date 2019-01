Lidská práva jsou víc než panda. Praha chce upravit smlouvu o partnerství s Pekingem

Vedení hlavního města chce ze smlouvy o partnerství s Pekingem odstranit článek obsahující souhlas s politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu. Shodli se na tom zástupci pražské koalice složené z pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) Deníku N řekl, že by se od takového kroku hlavního města musel distancovat.

Podle politiků byl Praze článek vnucen a ve smlouvě mezi dvěma městy je zcela nadbytečný. Pokud záměr schválí rada, primátor Zdeněk Hřib (piráti) zahájí jednání o úpravě smlouvy. Pokud by protistrana odmítla, ve hře je i její úplné vypovězení. To by muselo schválit zastupitelstvo.

Radní na dnešním zasedání zatím o záměru nehlasovali, protože podle Hřiba ještě není formálně připraven. Vedení města by ho chtělo schválit do konce ledna. Pokud se tak stane, dostane primátor mandát zahájit jednání se zástupci Pekingu o úpravě, což by se mělo stát do června. Pokud by v jednání neuspěl, o dalším postupu by rozhodovali zastupitelé a zástupci koalice se nebrání ani úplnému ukončení partnerství s čínskou metropolí.

Chceme jednat o úpravě partnerství mezi Prahou a Pekingem. Smlouva o spolupráci nyní obsahuje článek 3, kterým Praha uznává politiku jedné Číny. To do podobných smluv nepatří. Praha musí být sebevědomá a založená na úctě k lidským právům. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) January 14, 2019

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) Deníku N řekl, že by se od takového kroku hlavního města musel distancovat. "Pokud se tak stane, bude to v rozporu s dlouhodobým postojem vlády České republiky. Politiku jedné Číny zastává Česká republika kontinuálně od sametové revoluce, plně v souladu s oficiální politikou EU a USA. Jako ministr zahraničí bych se od takového kroku musel distancovat," řekl Petříček Deníku N.

Smlouvu s Čínou město pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo v roce 2016. Zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli třetímu článku smlouvy, hovořícím o politice jednotné Číny, smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo.

Lidská práva jsou více než panda

Zapůjčení zvířete se zatím neuskutečnilo a podle nového vedení Prahy není tak podstatné. "Za Prahu Sobě jsme si jisti, že lidská práva jsou více než panda v zoo," řekl na tiskové konferenci lídr Prahy Sobě Jan Čižinský. "Politika TOP 09 je dlouhodobě v duchu Václava Havla, to znamená v duchu lidských práv," přidal se předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Dodal, že článek je nadbytečný a servilní. Podobně se vyjádřila radní Hana Marvanová (STAN/Spojené síly), podle které článek v zásadě znamená podporu autoritářského režimu v Číně.

Primátor Hřib doplnil, že například v podobné smlouvě se Šanghají žádný takový článek není. Dodal, že město také nechává na základě varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost prověřit, zda úřad využívá technologie čínských firem Huawei a ZTE. Magistrát již uvedl, že s výjimkou několika služebních telefonů zařízení od firem nepoužívá. Primátor dnes řekl, že analýzu rozšířil i na městské společnosti.