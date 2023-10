Rozdrtí Putinův milovaný projekt. Němci se bojí, co by Ukrajina provedla s Taurusy

Německá vláda podle zjištění deníku Bild neplánuje v dohledné době Ukrajině dodat řízené střely Taurus, o které Kyjev již od května naléhavě žádá. Berlín se zřejmě obává eskalace konfliktu a toho, že by Ukrajinci mohli právě německými zbraněmi zasáhnout Kerčský most spojující Rusko s okupovaným poloostrovem Krym.

Kyjev požádal Německo o rakety dlouhého doletu Taurus poté, co Francie a Velká Británie na Ukrajinu zaslaly řízené střely SCALP/Storm Shadow, s nimiž může ukrajinská armáda zasahovat cíle na velkou vzdálenost. Na základě původních prohlášení některých německých ministrů měly rakety do země zmítané ruskou agresí dorazit již letos na podzim. Podle získaných informací z důvěrných jednání k tomu však zejména kvůli pochybnostem kancléře Olafa Scholze nedojde.

Ten na interním zasedání německé vlády podle Bildu minulý týden prohlásil, že hned z několika důvodů otázka dodání střel Taurus "není na stole". Jednak kancléř údajně nechce, aby se německá armáda přímo podílela na zaměřování raket, ať už poskytováním geodat, nebo přítomností personálu na místě. Zejména se ale obává toho, že by dodávky mohly vést k přímé konfrontaci s Ruskem, kdyby Ukrajinci rakety použili k útoku na Kerčský most. Ten pro Rusy i prezidenta Vladimira Putina představuje nejen strategický, ale i obrovský symbolický význam.

V posledních týdnech podle Bildu probíhala jednání mezi zástupci britské a německé vlády, při nichž se Britové snažili své protějšky přesvědčit, aby zbraň Ukrajině dodali. Podle informací deníku ale německá strana dodávky odmítla se stejným důvodem - obává se jejich užití při případném útoku na strategický most, jehož zničení by pro okupační síly znamenalo zásadní ránu. To, že jsou střely určené k útokům na mosty, prozrazuje i starší produktové video výrobce Taurus Systems GmbH (video je v úvodu článku).

Scholzův úřad zjištění deníku Bild odmítl komentovat. Stejně tak případné dodávky Taurusu zatím oficiálně ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. "V této otázce není k dispozici žádný nový stav, o kterém bychom mohli informovat. Informace o důvěrných jednáních mezi spolkovou vládou a zástupci jiných států zásadně neposkytujeme," reagovala kancléřova mluvčí a dodala, že k "údajným prohlášením z důvěrných jednání" se nebudou vyjadřovat.

Kritika ze všech stran

Za blokování dodávek Scholze kritizují nejen někteří zahraniční představitelé, ale i členové jeho kabinetu, kteří vyslání raket schvalují. Proti kancléřovi se kvůli tomu vymezuje i tamní opozice, a to především konzervativní unie CDU/CSU. "Zrušením dodávky Taurusu Scholz potvrzuje naprosté selhání Německa jako samozvaného vůdčího státu evropské bezpečnosti a uráží naše partnery, jako jsou Velká Británie a Francie," komentoval pro Bild poslanec CDU Roderich Kiesewetter.

Spolkový ministr obrany Boris Pistorius před dvěma týdny Ukrajinu ujistil, že ostatní zbrojní pomoc pokračovat bude. Německo plánuje dodat munici, obrněná vozidla, zimní oblečení a generátory v hodnotě 400 milionů eur (v přepočtu asi 9,8 miliardy korun). Berlín rovněž oznámil, že nedávno Ukrajině poskytl mimo jiné 20 bojových vozů pěchoty Marder, dva odminovávací tanky Wisent 1 a tři tisíce kusů dělostřelecké munice.

Taurusy mají dolet až 500 kilometrů. Z ukrajinského území by tak teoreticky byly schopné zasáhnout i cíle v Moskvě. Střely dokážou zničit i silně pancéřované objekty jako armádní bunkry či skladiště. Podle některých zdrojů disponuje německá armáda až 600 kusy.

V porovnání s tím mají rakety s plochou dráhou letu SCALP/Storm Shadow, které již ukrajinská armáda obdržela, dosah přes 250 kilometrů. V souvislosti s jejich dodávkami ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba ujistil západní spojence, že rakety dlouhého doletu poskytnuté cizími zeměmi nebudou použity k úderu na ruské území.

Putinova projížďka po Kerčském mostu v roce 2018: