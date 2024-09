Ukrajinská armáda prodlouží dobu výcviku nových rekrutů. Podle zpráv za několik posledních měsíců jsou vojáci špatně vycvičeni pro boj v první linii a hrozí, že rychle zemřou. "Kvalitní výcvik je jedním z hlavních faktorů záchrany života ukrajinského vojáka," uvedl v nedělním prohlášení na Facebooku vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj.

Důstojníci v ulicích Charkova verbují civilisty do armády | Video: Reuters

"Pracujeme na prodloužení délky základního vojenského výcviku," napsal v příspěvku na facebookovém účtu Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny Syrskyj. "Příslušný projekt bude zahájen v říjnu nebo listopadu tohoto roku."

Současná doba výcviku nových rekrutů je tři měsíce, což zahrnuje jeden měsíc základního vojenského výcviku a dva měsíce odborného výcviku, uvádí ukrajinský zpravodajský server Ukrajinska pravda. Jaká bude délka nového výcvikového programu, zatím není jasné.

Rozhodnutí prodloužit výcvik přišlo poté, co analýzy z posledních několika měsíců poukazují na fakt, že noví rekruti mají problém s bojem v první linii. Srpnová zpráva agentury Associated Press, která se odvolává na nejmenované velitele, uvedla, že noví rekruti mají problémy se střelbou na nepřátele nebo ji někdy přímo odmítají.

Někteří z vojáků podle agentury dokonce opouštějí svá stanoviště. "Část z nich nechce střílet. Vidí nepřítele v palebném postavení v zákopech, ale nechtějí zahájit střelbu," řekl AP velitel praporu 47. brigády. "Proto naši muži umírají," dodal.

O neschopnosti bojovat na frontě svědčí i červnová zpráva deníku Washington Post, podle které musejí ukrajinští velitelé přímo na frontě často věnovat svůj čas základnímu výcviku rekrutů - jako je například střelba.

Zástupce velitele praporu z 93. mechanizované brigády, vystupující jako Schmidt, řekl listu, že vojákům převeleným z pozic v týlu do první linie zoufale chyběly bojové dovednosti.

"Měli jsme tam kluky, kteří ani nevěděli, jak rozebrat a složit zbraň," popsal zástupce velitele. Doplnil, že pokud by došlo k průlomu ve městě Časiv Jar a noví rekruti by byli nuceni jít do frontových linií, "budou tam posláni na smrt".

Zprávy také potvrzují, že nezkušení vojáci budou muset být nasazeni, aby nahradili ostřílené vojáky, kteří už zemřeli, jsou těžce zraněni nebo se cítí stále více vyhořelí válkou, která se táhne již třetím rokem.

Ukrajinští vojáci se podle listu Kyiv Independent obávají, že armádě dojdou vycvičení lidé, kteří budou moci pokračovat v boji. "Pokud dojdou bojeschopní lidé jako my, mohli by nás nahradit jen lidé, kteří nic neumí," vysvětlil médiu voják Roman, který slouží v armádě od roku 2016.

Pěšák, který sloužil v 93. samostatné mechanizované brigádě, řekl listu, že z původních 110 lidí sloužících v jeho jednotce od června 2022 zůstali na bojišti pouze čtyři, protože většina je buď mrtvá, nebo zraněná.

Západ dělá obrovskou chybu. Bezpečnostní situace je velmi vážná, varuje analytička (celý článek s videem zde)