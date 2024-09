Tento útok Ukrajinců předčil vše. Rusko přišlo o cenné rakety, obří sklad neměl šanci

Od začátku ruské agrese Ukrajinci zasáhli drony mnoho ruských letišť, továren, zásobníků s ropou, skladů zbraní i vojenských základen. Středeční úder na Toropec v Tverské oblasti nedaleko Moskvy ale zatím všechno předčil.

Na satelitních snímcích jsou vidět obrovské mraky dýmu a svědci z okolí vypověděli, že to vypadalo jako zemětřesení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj večer oznámil velký strategický úspěch, ruské úřady evakuovaly čtvrti a vesnice z okolí skladiště.

Zdroj z ukrajinské tajné služby SBU uvedl, že útok zničil mimo jiné zásoby střel Iskander. Ty nesou hlavici o hmotností více než půl tuny, mají dolet až 500 kilometrů a když je nezastaví ukrajinská protivzdušná obrana, způsobují masakry civilistů a obrovské škody. Například loni v červnu raketa Iskander srovnala se zemí restauraci v Kramatorsku a na místě zahynulo třináct lidí.

V Toropecu Rusové skladovali také střely Točka-U a dělostřeleckou munici. Denotace byly řetězové a šířily se postupně celým areálem. Že se na místě nacházely i rakety KN-23, které Rusku dodává Severní Korea, není potvrzené.

Toropec leží přes 500 kilometrů od ukrajinské hranice, útok provedly zřejmě stovky ukrajinských dronů. Jednalo se o nevídaně mohutný útok na jeden cíl, ruská protivzdušná obrana patrně úplně selhala.

Služba amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), která monitoruje požáry na Zemi přes satelity, zaznamenala u Toropce velké ohnisko ohňů. Ukrajinský armádní analytik a znalec ruského letectva Anatolik Chrapčynskij řekl serveru Liga.net, že v těchto úderech je Ukrajina úspěšná a lze očekávat další. A to i blízko u Moskvy.

"Těžko bychom hledali v Rusku důležitější letiště a sklad, jako je ten v Toropecu. Je to velký objekt, ze kterého distribuují munici a zbraně do řady menších. Sníží to schopnost Rusů útočit ze vzduchu. Blíže u Moskvy je velká základna Arsenal-53, kde skladují mnoho raket a střel. Pořád je na co útočit a co ničit," uvedl Chrapčynskij.

Major ukrajinské armády Ihor Lapin v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz řekl, že Kyjev potřebuje co nejvíce přenést válku na ruské území, aby Rusové pocítili její následky. "Jim normálně jde elektřina, normálně chodí do práce, do kin a divadel, zatímco naše města čelí bombardování a máme problémy s dodávkami elektřiny. Musí také cítit, co je válka. V roce 1945 by Německo neprohrálo, kdyby Sovětský svaz a další země nepřenesly války na jeho půdu," míní.

V létě 2022 Ukrajinci začali používat americké rakety HIMARS proti ruským skladům a základnám na okupovaných ukrajinských územích. Tím donutili vedení ruské armády stáhnout zbraně a munici do Ruska a nyní vytvářejí tlak na to, aby se Rusové museli stáhnout ještě hlouběji.

Proto se opakovaným terčem ukrajinských úderů stalo například letiště Engels, ze kterého startují ruské bombardéry k náletům proti Ukrajině. Nachází se více než osm stovek kilometrů od ukrajinského území, kontrolovaném Kyjevem.

