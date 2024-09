"Kreml bych srovnal se zemí." Muž podezřelý z atentátu na Trumpa podporoval Ukrajinu

Podezřelý, kterého v neděli zadržela americká policie při vyšetřování možného pokusu o vraždu exprezidenta Donalda Trumpa, vyjadřoval na internetu podporu Ukrajině a tuto zemi po napadení Ruskem v roce 2022 navštívil.

S odvoláním na policejní zdroje a digitální stopu muže o tom v noci na pondělí informovala některá americká média. Uvádějí také, že muž měl před více než 20 lety opakovaně problémy se zákonem.

Podle televize CNN či deníku The New York Times úřady zadržely 58letého Ryana Routha, který se živí jako živnostník ve stavebnictví. V poslední době měl bydliště na Havaji, ovšem původně je ze Severní Karolíny. Podle CNN tam Routh letos hlasoval v prezidentských primárkách Demokratické strany.

Média identifikovala několik účtů spojených s jeho jménem na sociálních sítích, kde vystupoval jako silný zastánce Ukrajiny v čase ruské agrese a také jako Trumpův kritik. Routh se mimo jiné vyjádřil k červencovému atentátu na kandidáta Republikánské strany, přičemž nabádal prezidenta Joea Bidena a viceprezidentku Kamalu Harrisovou, aby navštívili lidi zraněné na předvolebním mítinku. "Trump nikdy nic neudělá," napsal.

Po předloňské ruské invazi na Ukrajinu na sociální síti X uvedl, že je ochoten do země odcestovat a také "bojovat a zemřít" v řadách jejích obránců. List The New York Times s ním v roce 2023 udělal rozhovor pro článek o Američanech, kteří nabízeli podporu Ukrajincům. Routh, který neměl žádné vojenské zkušenosti, tehdy uvedl, že Ukrajinu navštívil a že se snaží na její obranu naverbovat afghánské vojáky, kteří uprchli před radikálním islámským hnutím Tálibán.

Podle CNN videa a fotografie svědčí o tom, že Routh v roce 2022 skutečně Ukrajinu navštívil. Také na sociálních sítích uváděl, že by chtěl "srovnat Kreml se zemí" nebo vyslat raketu na sídlo ruského prezidenta Vladimira Putina u Černého moře. Exprezident Trump, který se uchází o znovuzvolení v listopadových volbách, se naopak v minulosti o Putinovi vyjadřoval obdivně a minulý týden v debatě s Harrisovou opět odpověděl vyhýbavě na otázku, zda si přeje ukrajinské vítězství.

Trump v neděli hrál golf na svém hřišti u floridského resortu Mar-a-Lago, když si členové jeho ochranky všimli hlavně pušky trčící z plotu a začali na ozbrojeného muže střílet, uvedl místní šerif Ric Bradshaw. Podezřelý z místa ujel, podle Bradshawa ale jistý svědek vyfotografoval poznávací značku jeho vozidla. Policie Routha záhy zadržela a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) posléze uvedl, že věc vyšetřuje jako pokus o atentát na exprezidenta.

Syn podezřelého televizi CNN řekl, že se nedomnívá, že by jeho otec byl schopen násilného činu. Deník The Washington Post ovšem píše, že Routh v roce 2002 čelil obviněním v souvislosti se dvěma incidenty spojenými se střelnými zbraněmi.

Na jaře uvedeného roku u soudu přiznal vinu za nepovolené držení zbraně, podrobnosti o případu ale nebyly k dispozici. V prosinci se pak podle zprávy v lokálním listu na tři hodiny zabarikádoval s kulometem v podniku ve městě Greensboro. Podle úřadů vše začalo tím, že policie Routha zastavila na silnici; nakonec jej zatkla, aniž by byl kdokoli zraněn.

