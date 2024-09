Trump vyhrožuje, že bude po volbách zavírat. Už má připravené seznamy věrných

Vítězství Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách by bylo obrovskou zkouškou pevnosti americké demokracie, soudí v podcastu Americký sen spisovatel, novinář a bývalý reportér televize CNN Tomáš Etzler.

Trump podle něj v případě zvolení chystá obrovskou výměnu zaměstnanců nejen na ministerstvu spravedlnosti. "Má připravenou armádu lidí, svých loajalistů, které bude chtít dosadit do funkcí a úřadů. Minulý týden vyhrožoval, že bude zavírat lidi, a v televizní debatě s Kamalou Harrisovou to nijak nedementoval. Tvrdí, že všichni lidé, kteří podváděli při volbách, dostanou dlouholeté tresty. Kdyby vyhrál, určitě se o něco takového pokusí," míní Etzler.

Někteří američtí konzervativci podle něj sní o tom, že Ameriku změní ze sekulární republiky na jakousi teokracii.

Americký sen můžete poslouchat ve Spotify, Apple Podcast a dalších aplikacích:

Novinář Tomáš Etzler v této souvislosti upozorňuje na dokument s názvem Projekt 2025, který vypracovala konzervativní nadace Heritage Foundation, blízká Republikánské straně.

"Píše o zákazech potratů, chtějí do škol dávat na zdi kříže a aby vyučování začínalo modlitbou. Je to takový americký Tálibán. Jedním z cílů Projektu 2025 je propojení náboženství a státu a také koncentrace obrovské moci v rukou prezidenta. Mělo by pod něj spadat ministerstvo spravedlnosti nebo Federální úřad pro vyšetřování FBI," vysvětluje novinář, který o svých letech strávených ve Spojených státech píše knihu.

Podle Etzlera Donald Trump v debatě s Kamalou Harrisovou lhal, když tvrdil, že v USA stoupá kriminalita. Čísla prý hovoří opačně.

V podcastu je také řeč o tom, proč ve Spojených státech roste řevnivost mezi politiky i voliči, nebo o tom, jak si Tomáš Etzler splnil svůj americký sen.