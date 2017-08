Mueller míří své vyšetřování do Bílého domu. Vyslechnout chce přední Trumpovy poradce

před 6 minutami

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller požádal Bílý dům o to, aby mohl vyslechnout několik předních současných či bývalých Trumpových poradců a dalších spolupracovníků, mezi nimiž je například nedávno propuštěný personální šéf Reince Priebus. Informoval o tom americký list The New York Times. Mueller vyšetřuje údajné ruské zásahy do loňských voleb, které v USA řeší čtyři výbory amerického Kongresu a Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

