Tragédie na Slovensku. Mladou házenkářku našla policie mrtvou a zabalenou v igelitu

Anton Hrachovský, deník SME

Pátrání po nezvěstné jednatřicetileté Cynthii Simsik skončilo tragicky. Zmizení rodačky ze slovenského Štúrova bylo nahlášeno 18. července. Rodina i policie se pak obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc. Její tělo našli v noci z neděle na pondělí v domě ve Velkém Mederu, kde žila se svým partnerem. Společně vychovávali dvě děti.

Server Startitup uvádí, že otci zesnulé házenkářky přišla z jejího mobilu zpráva napsaná bezchybnou maďarštinou. To u něj vzbudilo podezření, že ji nepsala ona. Šel tedy do domu, kde bydlela se svým partnerem, který mu řekl, že ji neviděl, a vydali se ji hledat.

Se dvěma drony s termovizí, čtyřkolkou a terénními vozidly se k nim opakovaně připojila také desítka dobrovolníků. Pátrání mezitím komplikovalo špatné počasí, píše slovenský deník SME.

Policie nakonec její tělo našla po pěti dnech právě v domě ve Velkém Mederu, kde bydlela. "Partner, se kterým Cynthia žila, tvrdil, že se oběsila. Řekl, že její tělo sundal a zabalil do pěti vrstev igelitu. Nedokážu to dost dobře vysvětlit. Podle vyšetřovatele ji pak uložil do šachty pod pískovištěm, kde si hrála moje vnoučata. Odtud ji později přemístil do apartmánu v zadní části pozemku, kde ji našla policie," řekl otec zesnulé Tibor Simsik reportérovi deníku SME.

"Hledal jsem ji u nich na dvoře, když byla v té šachtě. Tělo leželo asi pět metrů ode mě. Její tehdejší partner řekl, že neví, kde je. Dělal, že šla nejspíš na trénink," dodal otec Cynthie Simsik.

Policie v Dunajské Stredě v případě zahájila stíhání pro trestné činy zabití a hanobení mrtvého. Pro MY Noviny to potvrdila trnavská krajská mluvčí Zlatica Antalová. Policie po souhlasu státního zástupce zadržela čtyřiačtyřicetiletého muže, dosud ale nepotvrdila, zda se jedná o jejího partnera. Byla také nařízena soudní pitva.

"Kriminalisté z Dunajské Stredy v současnosti prověřují veškeré informace a nadále provádějí procesní úkony nutné k řádnému objasnění celé události. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování není možné poskytovat další informace," dodala policie.

V mládí odjela za házenou do Maďarska

Na sociálních sítích vyjádřily nad úmrtím lítost maďarské házenkářské kluby, ve kterých Simsik v minulosti působila. S házenou začínala ve Štúrově, ale v mládí se rozhodla studovat sportovní gymnázium v Budapešti a postupně se propracovala do týmu Szent István a dalších maďarských družstev.

"Ve Štúrově byl jen dospělý tým, ve kterém jsem dostávala velmi málo příležitostí. Proto jsem se rozhodla pro změnu," vzpomínala na své působení v Maďarsku v roce 2013, kdy se přestěhovala ze Szent Istvánu do Debrecínu.

V barvách maďarských klubů nastřílela 1730 gólů v 371 zápasech.

"Jsme hluboce šokování zprávou, že byla Cynthia Simsik, naše bývalá studentka, nalezena mrtvá. Maturovala v roce 2012, pravidelně naši školu reprezentovala na studentské olympiádě a později nás i několikrát navštívila," uvedlo Gymnázium Kovácsa Pála Baptisty.