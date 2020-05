Mír v Afghánistánu visí na vlásku. Barbarským útokem na porodnici vrcholí vlna násilí

Když poslední únorový den podepsaly Spojené státy a hnutí Tálibán dohodu, naděje na mír v Afghánistánu vzrostla. Islamisté se zavázali začít jednat s centrální afghánskou vládou, ale ještě ani neusedli ke společnému stolu a zemí opět otřásla vlna násilí.

Zlom nastal minulé úterý po barbarském útoku na kábulskou porodnici. Ozbrojenci vtrhli do nemocnice a chladnokrevně stříleli na rodící ženy, čerstvé matky, sestřičky, zabili i dva novorozence. Celkem zemřelo asi 20 lidí. Přivolaní afghánští vojáci během přestřelky s útočníky zachraňovali kojence a v dekách je vynášeli ven z nemocnice do sanitek, které pro ně přijely.

"Vrátil jsem se do porodnice den po útoku. Co jsem tam viděl, ukazuje, že to byla systematická střelba do matek. Procházeli pokoji porodnice a stříleli ženy v postelích. Na zemi v pokojích je krev, auta jsou spálená, okna prostřílená," popsal pár dní po útoku Frederic Bonnot, vedoucí programů Lékařů bez hranic v Afghánistánu.

K útoku se nikdo nepřihlásil, následovaly ale další. Stejný den zaútočili povstalci na pohřbu a zabili přes dvacet lidí. O dva dny později Tálibán znovu zaútočil na východě Afghánistánu nedaleko vojenské základny a zabil pět civilistů. K poslednímu útoku sebevražedného atentátníka došlo teď v pondělí.

Mírová jednání tak visí na vlásku, a to ještě ani pořádně nezačala. Afghánský prezident Ašraf Ghaní v reakci na to nařídil armádě přejít do protiúderu proti povstalcům.

V neděli dokonce spojil síly se svým dlouholetým rivalem Abdulláhem Abdulláhem, jenž odmítá uznat výsledky loňských prezidentských voleb, ve kterých těsně prohrál. Právě Abdulláh má teď hrát hlavní roli v mírových jednáních mezi vládou v Kábulu a povstaleckým hnutím Tálibán.

Tálibánci souhlasili s jednáním poté, co uzavřeli na konci února smlouvu se Spojenými státy. Američané v ní slíbili, že do 14 měsíců stáhnou své vojáky z Afghánistánu. Washington se teď snaží udržet obě strany u jednání, která mají zemi konečně přinést mír.

Tálibán má navrch

Jenže jak upozornil americký deník Wall Street Journal, Tálibánci vědí, že prezident Donald Trump by chtěl misi v Afghánistánu ukončit ještě před podzimními prezidentskými volbami. A to jim přináší výhodu. Podle listu doufají, že se prezident zachová impulzivně.

"Máme ve válce navrch, nejsme z války unavení a jsme připravení," vysvětlil útoky v posledních měsících mluvčí Tálibánu Zabihullah Mudžahíd. "Když řekneme, že problém by měl být vyřešen vyjednáváním, neukazuje to na naši slabost," upozornil.

Stahování amerického vojska z Afghánistánu už probíhá, Washington chce přes osm tisíc vojáků přesunout do poloviny července. Odborníci ale varují, že samotný odchod Američanů ze země mír nepřinese. A neměl by to být jediný výsledek jednání mezi USA a Tálibánem.

Podle Kate Clarkové z výzkumné neziskové organizace Afghanistan Analyst Network teď Tálibán v zemi demonstruje svoji moc. "Otázka, která od začátku visí nad tímto mírovým procesem, je, zda Tálibán měl skutečně v úmyslu jednat," řekla britskému deníku Guardian. "Obávám se, že ve Washingtonu ve skutečnosti neexistuje žádný plán B pro případ, že by jednat nechtěli," dodala.