Přimějeme Vystrčila zaplatit za návštěvu Tchaj-wanu vysokou cenu, hrozí Peking

Předseda českého Senátu Miloš Vystrčil "zaplatí vysokou cenu" za porušení principu jedné Číny tím, že oficiálně navštívil Tchaj-wan. Podle prohlášení, které v pondělí podle agentury Reuters zveřejnilo čínské ministerstvo zahraničí, to řekl šéf čínské diplomacie Wang I. Podle Vystrčila jeho prohlášení zasahuje do vnitřních záležitostí České republiky.

"Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus," řekl Wang, který je na návštěvě Německa. Wang dodal, že zpochybňování zásady jedné Číny znamená "znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů" a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou "otevřenou provokaci" předsedy českého Senátu a protičínských sil, které stojí za ním.

Čína požaduje po všech zemích, s nimiž má diplomatické vztahy, aby se držely zásady jedné Číny. To mimo jiné znamená, že nemají navazovat mezistátní vztahy s Tchaj-wanem, který Peking považuje za svou odštěpeneckou provincii.

Předsedu českého Senátu Miloše Vystrčila mrzí prohlášení čínského ministra zahraničí, zasahuje podle něj do vnitřních záležitostí České republiky.

Přesto věří, že Česko bude mít dobré vztahy se všemi zeměmi. Vystrčil to řekl v Tchaj-peji českým novinářům v reakci na slova šéfa čínské diplomacie a dodal, že cesta nemá za cíl se proti někomu vymezovat.

Podle Vystrčila je Wangovo prohlášení podobné tomu, co bylo obsaženo v čínském dopise, který obdržel bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera. Připomněl tak kauzu dokumentu, který byl objeven v pozůstalosti Kubery. Čínská ambasáda se v něm ostře vymezovala proti jeho plánované cestě na Tchaj-wan.

"Mě samozřejmě to prohlášení mrzí, protože zasahuje do vnitřních záležitostí České republiky. Jsme svobodná země, která má zájem mít dobré vztahy se všemi, a já věřím, že tomu tak bude i přes to prohlášení," řekl Vystrčil českým novinářům.

"Znovu musím zopakovat, že tato cesta nemá v žádném případě cíl se vůči někomu vymezovat. Tato cesta má za účel spolupracovat a vytvářet co nejlepší podmínky pro hospodářský rozvoj České republiky a samozřejmě pro spolupráci mezi demokratickými zeměmi," dodal.

"Je to za hranou." Petříček si předvolá čínského velvyslance

Ministerstvo zahraničí si kvůli prohlášení tento týden předvolá čínského velvyslance. Novinářům to v sobotu před odletem do Slovinska na Bledské strategické fórum řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Co se týče těch slov, očekávám, že čínská strana nám je vysvětlí. Cesta má samozřejmě dopady na vztahy s Čínou, ale myslím, že toto je již za hranou," uvedl Petříček.

"Ta vyjádření vnímám jako něco, co v diplomatických vztazích není úplně obvyklé, takto přímočará, příkrá slova se v diplomacii nepoužívají. Hodlám se proti tomu ohradit," dodal.

Cesta s velkou pozorností

Vystrčil přicestoval na Tchaj-wan i s početnou delegací v neděli. Mezi jeho hlavní proklamované cíle patří posilování obchodních vztahů.

Vystrčilova cesta budí velkou pozornost. Čína s ní zásadně nesouhlasí. Vystrčil a další členové politické části delegace však opakovaně zdůraznili, že Česká republika se nemůže podřídit čínským námitkám.

Čína už dříve proti cestě opakovaně protestovala. S letem nesouhlasili také třeba prezident Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš. Podporu naopak Vystrčil získal od Spojených států, vyslovil mu ji například americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Vystrčil společně s asi devadesátičlennou delegací, kterou tvoří politici, podnikatelé, zástupci vědeckých i kulturních institucí či novináři, zůstane na Tchaj-wanu do pátku. Na nedělní večeři s tchajwanským ministrem zahraničí Vystrčil cestu označil za historickou návštěvu.

Předseda Senátu má během návštěvy v plánu schůzky s předními tchajwanskými politiky. Setká se s ním tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, premiér Su Čen-čchang i jeho parlamentní protějšek Jou Si-kchun. Jednat bude Vystrčil i s několika ministry.