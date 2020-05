Zápisy dokazují, že jsme Kuberu nevydírali, tvrdí Mynář. Nezákonně je odmítá vydat

Kancléř Vratislav Mynář tají zápisy ze schůzek mezi prezidentem Milošem Zemanem a později zesnulým šéfem Senátu Jaroslavem Kuberou. Mohly by přitom objasnit okolnosti vzniku výhružného dopisu čínské ambasády. Na žádost o záznamy nejdřív Hrad odvětil, že neexistují. Po upozornění, že se jimi sám kancléř hájil, Mynář uvedl, že jsou, ale jen pro interní potřebu. A odmítl je vydat, čímž porušil zákon.

Když Aktuálně.cz v únoru zveřejnilo výhružnou nótu čínské ambasády, kterou si podle pátrání redakce tehdejší šéf Senátu Jaroslav Kubera přinesl z novoročního oběda s prezidentem Milošem Zemanem, vyvolalo zjištění zájem politiků i veřejnosti.

Kuberova rodina se domnívá, že tlak ze strany čínské ambasády a Hradu přispěl ke Kuberově nečekané smrti na infarkt. Jeho nástupce v roli předsedy horní komory parlamentu Miloš Vystrčil důsledně žádá Zemana o informace, jak dopis vyhrožující odvetou v případě Kuberovy cesty na Tchaj-wan vznikl. V úterý bude na toto téma osobně jednat s prezidentem.

Hradní kancléř Vratislav Mynář ve svém 14 dnů starém prohlášení ale zásadně odmítl, že by Miloš Zeman na Kuberu ohledně zahraniční cesty tlačil. Dle něj to dokazují zápisy z jejich společných schůzek. "Schůzkám mezi panem Kuberou a panem prezidentem jsem byl vždy přítomen kromě jedné. Ze schůzek existují samozřejmě zápisy, ze kterých je zřejmé, co se na nich probíralo, případně jaké dokumenty na nich byly předávány. A jasně z nich plyne, že k žádnému vyhrožování či vydírání na nich nedošlo," ohrazoval se v prohlášení na stránkách Hradu kancléř Vratislav Mynář.

Když však Hrad před pár dny obdržel oficiální požadavek dle zákona o svobodném přístupu k informacím, aby záznamy ze schůzek poskytl, v rozporu s Mynářovým prohlášením odepsal, že žádný zápis ze setkání mužů neexistuje. Aktuálně.cz odpovědi na žádost, kterou podala politoložka Kateřina Kňapová, získalo.

Požadavek směřoval obecně na zápisy z jakýchkoliv schůzek, kde se Zeman nebo zástupce jeho kancléře potkal s poslanci, senátory nebo členy vlády a řešili při nich zahraniční politiku ve vztahu k Rusku či Číně. Hrad odepsal, že žádné takové dokumenty neexistují.

"Zápisy z uvedených jednání se nepořizují a z tohoto důvodu je kancelář prezidenta republiky nemá," odmítl vydat záznamy nejen o debatě Kubery a Zemana ředitel právního odboru Hradu Václav Pelikán. Tím se ale zásadně rozchází s Mynářovou předchozí argumentací.

Po odvolání, v němž Kňapová argumentovala Mynářovými slovy, následovala odpověď přímo od kancléře, který je nadřízeným Pelikána. Reagoval zcela obráceně než Pelikán - znovu uvedl, že se zápisy pořizují.

"Z oficiálních, zejména pravidelných jednání prezidenta s ústavními činiteli se zápisy, aniž to však zákon vyžaduje, pořizují. Jde však o pracovní dokumenty, jejichž obsah není jednajícími stranami potvrzen a jsou pouze interně využitelné pro přípravu budoucích rozhodnutí nebo jiných úkonů," odepsal kancléř.

Doplnil, že dokumenty by mohl hned zveřejnit jen v případě silného veřejného zájmu. A to není tato situace. Navíc je podle něj problém, že se zveřejněním obě strany nesouhlasily. Zesnulý Kubera už to přitom udělat nemůže. "V daném případě jde o důvěrná jednání ústavních činitelů, jejichž podrobnější rozsah lze zveřejnit jen s jejich výslovným souhlasem, takový souhlas však neexistuje," zdůvodnil Mynář.

Expert: Hrad udělal právní chybu

Jeho odpověď uzavírá dovětek, že proti zamítavému rozhodnutí kancléře se žadatel o informace už nemůže odvolat. Dle samotného autora zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřicha Kužílka ovšem Mynář svým rozhodnutím porušil zákon.

Hrad má vlastní právní odbor a podle předchozího zjištění Aktuálně.cz platí ještě miliony korun za externí právníky. Přesto Mynář nedodržel paragrafy, které platí už pátý měsíc. V nich stojí, že o tom, jaké informace Hrad žadatelům vydá, nerozhoduje v odvolacím stupni kancléř. Legislativu zákonodárci změnili právě proto, že v některých případech odvolacím orgánem proti rozhodnutí svých podřízených byli úředníci, kteří mohli mít na utajení informace sami zájem.

"Postup vedoucího Mynáře je opět chybný a obstrukční. Nezná platné znění zákona, podle kterého už není nadřízeným orgánem a má odvolání předat na Úřad pro ochranu osobních údajů," řekl Kužílek, kterému Aktuálně.cz k analýze předložilo právní argumentaci Hradu. Politoložka Kňapová se tak s odvoláním hodlá podruhé obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mynářův výklad práva na informace

Kužílek zároveň kritizuje i důvody, proč dle Mynáře nejde zápisy zveřejnit. Kancléř tvrdí, že zápisy jsou vlastně podklady pro pozdější rozhodnutí prezidenta, a snaží se je tak napasovat do výjimky ze zákona, kterou chtěli zákonodárci zabránit tomu, aby si lidé pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím například nevyžádávali pracovní poznámky úředníků a nesabotovali tak jejich práci. Aplikovat to na záznamy z oficiálních schůzek ústavních činitelů je ale dle Kužílka, který zákon napsal, nesmysl.

"Mynář tvrdí, že schůzky s ministry a předsedy komor parlamentu a zápisy z nich slouží jen jako nějaké přípravné podkladové materiály pro rozhodnutí prezidenta. Nad tím by se ústavní činitelé, když jdou na Hrad, měli hluboce zamyslet," uvedl Kužílek.

V minulosti přitom Hrad zápisy ze setkání prezidenta s ústavními činiteli na webu běžně zveřejňoval. Například v říjnu 2019 o schůzce detailně referoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček přímo na webu Hradu.

Kopii listu dostal na novoročním obědě, potvrdil Mynář

Dle razítka podatelny dopis čínské ambasády dorazil do kanceláře prezidenta 13. ledna. "České podniky, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset za návštěvu Tchaj-wanu předsedou Kuberou platit. Návštěva Tchaj-wanu předsedou Kuberou nikomu nepřispěje. Doufáme, že česká strana dodrží politiku jedné Číny a zruší tuto návštěvu a tím zabrání porušování čínsko-českých vztahů," praví mimo jiné listina.

Místo toho, aby se proti výhrůžkám Hrad ohradil, jak podle některých diplomatů i politiků bylo nezbytné, předal ho Kuberovi. "Kopii dostal během novoročního oběda tří nejvyšších ústavních činitelů 15. ledna letošního roku," potvrdil teprve nyní kancléř původní zjištění deníku Aktuálně.cz. Vyjádřil se ve videu, ve kterém prezentuje svůj pohled na "příběh jednoho listu papíru". Odmítl ale, že by tento list byl určen přímo Kuberovi. "Není mu adresován a není ani podepsán. Je to jednoduché politické stanovisko Čínské republiky," tvrdí kancléř.

List psaný čínskou ambasádou dostal Kubera spolu s přípisem zahraničního odboru Hradu, který názory Číňanů podpořil. Podle předchozího zjištění Aktuálně.cz je autorkou stanoviska Hradu Petra Nečasová - dcera prezidentova osobního lékaře a zároveň šéfa Strany práv občanů Zemanovci (SPOZ) Lubomíra Nečase.

Deník N napsal, že dokument, jehož kopii Kubera obdržel, si u čínské ambasády objednal přímo kancléř Mynář. Ten to důrazně odmítl jako lež a Deníku N vyhrožuje žalobou. Na zahraniční výbor sněmovny, který od něj požadoval informace, přijít odmítl. "Sněmovna není kontrolní orgánem prezidenta a jeho úřadu," uvedl k tomu ve zmíněném videu. Dodal, že vše nicméně podrobně výboru vysvětlil v zaslaném stanovisku.

Vysvětlení přes opakované písemné žádosti dosud neposkytl ani Kuberově nástupci Vystrčilovi. Zeman kauzu výhružného dopisu označil za "nafouknutou bublinu hodnou bulvárních novinářů, ale nehodnou politiků". Zároveň ale kývl na schůzku s Vystrčilem, potkají se tento týden v úterý.