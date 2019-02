Michelinský kuchař kritizoval žluté vesty. Žháři pak jeho restauraci dvakrát zapálili

Oceňovaný francouzský kuchař Yannick Delpech nedávno na sociálních sítích ostře odsoudil násilí, které v některých případech doprovází protesty tzv. žlutých vest. Jeho restaurace na okraji jihofrancouzského Toulouse se krátce poté stala terčem hned několika útoků.

Nyní třiačtyřicetiletý Delpech se v roce 2000 stal nejmladším Francouzem, který získal michelinskou hvězdičku. S některými kroky žlutých vest souhlasí.

Na Facebooku ale před několika týdny napsal, že se nikdy neshrbí před menšinou, která chce do hnutí žlutých vest jen zasít chaos. "Nikdy nebudu rukojmím lidí, co věří v konspirační teorie, anarchistů a rasistů, kteří se pokoušejí zasít potíže do sociálního hnutí, jež přináší oprávněné požadavky na kupní sílu," napsal na Facebook.

Nejprve jeho restauraci L'Amphitryon, která je i ve slavném Michelinském průvodci, někdo v noci z 21. na 22. ledna vykradl. O den později ji neznámí pachatelé posprejovali nadávkami a urážkami. Mezi nimi byla i písmena "GJ", tedy zkratka pro "gilets jaunes", v překladu žluté vesty. O pár dnů později se známá restaurace stala cílem neznámých žhářů - požár poničil část kuchyně, kde se připravovaly dezerty, a také mrazáky.

Tento týden se někdo znovu pokusil restauraci zapálit. Požár prý vypukl před kuchyní, kouř se pak rozšířil do celé budovy. Zatímco při prvním požáru byl Delpech v restauraci sám, nyní tam byli tři z jeho zaměstnanců.

"Jsem v totálním šoku. Mé myšlenky se obrací k bezpečnosti mého týmu, mých klientů i mě samotného," uvedl pak Delpech na sociálních sítích. Teď se bude rozhodovat, jak s podnikem naloží.

"Pro restauraci je to velká rána. Je to už čtvrtý případ vandalství během krátké doby," uvedli kuchařovi spolupracovníci pro francouzský list Le Figaro.

"Vyšetřování prvního požáru zatím nepřineslo žádný výsledek, ani se nepodařilo najít možné podezřelé," sdělila policie agentuře AFP. Nyní se otevřelo vyšetřování i druhého žhářského útoku. "Je ale předčasné říci, zda existuje spojitost mezi těmito dvěma požáry," dodala policie.

Hnutí žlutých vest vzniklo loni v listopadu na protest proti vysokým cenám pohonných hmot a později i kvůli nízké kupní síle. Některé z demonstrací, a to hlavně v Paříži, doprovázelo násilí. Demonstranti například poničili slavný Vítězný oblouk, někteří útočili i na policisty a četníky. Tento týden soud vyměřil trest rok vězení bývalému boxerovi Christopheru Dettingerovi, který v lednu během protestů žlutých vest napadl policisty.

Hnutí demonstruje i proti policii, která podle něj často používá nepřiměřenou sílu. Od zatáčku protestů bylo zraněno na tisíc policistů a asi 1700 demonstrantů.

Francouzská policie však uvádí, že do hnutí se vmísily krajně levicové a pravicové skupiny, které stojí za násilím. Velká část protestů jinak probíhá v klidu a bez potyček.

Podívejte se na video z jednoho z protestů žlutých vest