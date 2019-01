Macron: Pravá nespravedlnost je nerovnost šancí kvůli původu, nikoli rozdílné výdělky

před 1 hodinou

Nespravedlivé není to, že někdo vydělává více než jiný, ale to, že lidé nemají kvůli rodinám či místům, z nichž pochází, stejnou šanci na úspěch v životě. Podle agentury AFP to dnes řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, který se v rámci celonárodní debaty o společenských a hospodářských otázkách zúčastnil setkání se starosty v jihofrancouzském městě Souillac. Série debat, která začala již v úterý a potrvá do poloviny března, je reakcí mimo jiné na demonstrace protestního hnutí žlutých vest.

Ve Francii se podle Macrona nemluví dostatečně o nerovnosti, která je dána osudem. "Skutečná nerovnost tkví v tom, že dvě francouzské děti se stejným talentem, se stejnou motivací nebudou mít stejnou šanci uspět," uvedl prezident s tím, že znevýhodnění vychází z toho, do jakých rodin se děti narodí, ale i z toho, ve které části země žijí. "Nad tím se musíme rozhořčovat," dodal. Nástrojem na snížení nerovnosti ve společnosti je podle něj hlavně škola a práce. Svůj projev šéf Elysejského paláce pronesl poté, co téměř tři hodiny naslouchal starostům jihofrancouzských měst a obcí, kteří se v rámci celonárodní debaty sešli v Souillacu. Vyrovnat se musel mimo jiné s kritikou, která mířila na jeho vytrvalé odmítání zavést znovu solidární daň z bohatství (ISF). Tu vláda loni zrušila a jen částečně nahradila daní z nemovitosti. Podle Macrona toto opatření podpoří podnikatele, kteří vytvářejí pracovní místa. Dnešní debata byla jednou z mnohých, které hodlá Macron v následujících dvou měsících absolvovat po celé Francii. První akce tohoto druhu se konala již v úterý ve městě Grand Bourgtheroulde v Normandii. V polovině března po konci národní debaty, jejímiž tématy mají být "mimo jiné ekologie, migrace, daně a veřejná správa či demokracie a občanská společnost", hodlá francouzská vláda představit její výsledek. Celonárodní debata je reakcí francouzského prezidenta na protesty hnutí žlutých vest, které se odehrávají od poloviny loňského listopadu. Jeho příznivcům se nelíbí Macronova hospodářská a sociální politika. Tvrdí, že se stále více snižuje jejich kupní síla. Macrona považují za prezidenta bohatých. V sobotu se uskuteční již desáté kolo demonstrací. S velkými demonstracemi se počítá hlavně v Paříži a ve městech Toulouse, Bordeaux, Montpellier či Lyon. Minulý týden protest přilákal 83.000 lidí, tedy zhruba o 30.000 více než předcházející sobotu.