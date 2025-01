Podvede vás jakuza i africký kult. Jak tradiční mafie vydělávají na online zločinu

Vraždy na objednávku, obchod s drogami či zbraněmi, nově ale i online podvody. Staré zločinecké syndikáty, jako je jakuza, italská či nigerijská mafie či americké pouliční gangy se zapojují do nového, výnosného byznysu. Pro některé tradiční zločinecké organizace jsou kyberpodvody v současnosti dokonce hlavním zdrojem příjmů. Obrat totiž může jít až do stovek milionů.

Na začátku byla vidina práce v zahraničí, nakonec ale skončili v rukou zločinců, kteří je nutili se podílet na online podvodech. Pokud odmítli, mlátili je. Z donucení se sami stali kriminálníky. Volali nicnetušícím lidem, vydávali se za policisty či celníky a požadovali od nich peníze.

Jindy zas předstírali romantický zájem, aby ze svých obětí vymámili peníze či je lákali na podvodné investice. Stovky Indů, které kriminálníci převezli do Kambodže a tam je nutili podvádět, loňský rok zachránila tamní policie. Přesto se odhaduje, že tisíce jejich spoluobčanů stále trpí v moderním otroctví.

V pozadí online podvodů - nejen v Asii - tak čím dál častěji nestojí obyčejní hackeři, ale velké "tradiční" zločinecké organizace. V případě kambodžských podvodných center to je jakuza. Do online podvodů se ale zapojuje i italská mafie či americké pouliční gangy. Online podvody jsou několik posledních let jedním z nejvýnosnějších zločinů.

Důkazy o podvodných online aktivitách tradiční japonské mafie organizované do několika klanů lze nalézt mimo jejich domovinu, třeba právě v Kambodži. Jak popisuje americký investigativní reportér Jake Adelstein, jakuza sem láká své krajany pod záminkou legální práce a následně je nutí do zločinů. "Oběti jsou nuceny pracovat dlouhé hodiny pod hrozbou násilí a v podstatě se stávají zajatci syndikátů," říká.

Jednu z těchto podvodných skupin policie objevila, jelikož se uneseným podařilo z hotelu, kde je jakuza držela, poslat e-mail na japonskou ambasádu. "Drží mě v hotelu a nutí podvádět. Nemohu utéct," zněla prosba o pomoc.

Do kyberpodvodů se ale zapojují i zločinci na druhém konci světa. "Je to nová cesta. Pokud chcete peníze a nechcete se dostat do problémů, podvody jsou ideální byznys," říká investigativní reportérce Marianě von Zellerové maskovaný muž s pistolí v klíně. Jde o člena amerického pouličního gangu Bloods.

Členové gangu se běžně věnují vraždám na zakázku, obchodům se zbraněmi či drogami. V místnosti, kde s nimi reportérka mluví, se skutečně povaluje několik zbraní či zavařovačky plné marihuany. Velkým zdrojem příjmů kriminální skupiny jsou ale podvody. "Za prodej fentanylu člověk dostane doživotí. Za podvádění jde sedět na pět let," vysvětluje další z členů gangu.

Každý ze skupiny, se kterou reportérka mluvila, se specializuje na jiný typ online podvodu. Jeden z nich tak například "pracuje" se schématem, který je široce znám i v Česku. Volá svým obětem a vydává se za pracovníka banky. Pod legendou, že jim byl napaden účet, z nich pak vylákává peníze. Další z mužů se chlubí, že za jediný den podvody vydělal v přepočtu přes 200 tisíc korun. Skupina má na tento typ zločinů dokonce vyhrazenou "kancelář", kde ale skladují i drogy a zbraně.

Online podvodníci praktikují brutální rituál

Masivně jsou na kyberpodvody orientované africké zločinecké organizace. Jde například o organizaci Black Axe, což česky znamená černá sekera, založenou v Nigérii. Skupina je krom internetových podvodů známá i praktikováním tajného kultu a brutálními vstupními obřady.

Novicové, kteří do organizace chtějí vstoupit, jsou nejprve mučeni. "Následuje řada rituálů, včetně prolézání nohama svých mučitelů - tradice známá jako 'ďáblův průchod'. A poté pití krve z řezné rány na palci a žvýkání ořechu kola, kofeinového ořechu pocházejícího ze západní Afriky. Za ozvěny písní a zpěvů pak novice obejmou muži, kteří ho právě mučili," popisují jeden z těchto rituálů investigativní novináři BBC.

"Členové mezi sebou sdílejí 'formáty' - plány, jak provádět podvody. Možnosti zahrnují milostné podvody, dědické podvody, realitní podvody a obchodní e-mailové podvody, ve kterých si pachatelé vytvářejí e-mailové účty, které vypadají jako účty právníků nebo účetních obětí," líčí novináři fungování organizace.

Skupina známá svou brutalitou i obratem v milionech korun se ale kromě online podvodů věnuje i vraždám, pašování či obchodu s drogami. Právě kyberkriminalita je ale jejím největším zdrojem příjmů. Loňský rok tak Interpol při razii zaměřené na východoafrické zločinecké syndikáty zatkl desítky jejích členů.

Do podvodů se ovšem zapojuje i evropská mafie. Interpol tak například před čtyřmi lety informoval o zatčení skupiny napojené na italskou mafii. Zločinci ze svých obětí pod různými legendami přes síť vylákali citlivé údaje a následně jim vysáli bankovní účet. Během jediného roku si přišli na více než 250 milionů korun.

"Mezi členy zločinecké skupiny patřili počítačoví experti, kteří vytvářeli phishingové stránky a prováděli kybernetické podvody, náboráři a odborníci na přesun a praní špinavých peněz, včetně expertů na kryptoměny," píše Interpol. Zločinecká skupina, jejíž členové byli především Italové, ale podvody prováděli ve Španělsku, byla přísně organizovaná. Peníze, které ukradla, pak prala přes bílé koně a skořápkové společnosti.

"Vždycky jsme si mysleli, že mafie je násilná, že své oběti mučí či vraždí. Jinými slovy, zabývá se tradičními zločiny," uvedla pro sever Vice vedoucí skupiny, která vyšetřuje podvody v oddělení kyberkriminality španělské Národní policie, Beatriz Gómezové Hermosillová. "Nyní se mafie transformují směrem k digitálnímu světu. V rámci své organizace využívá i hackery," dodává.

Ruskojazyční online podvodníci se pak sdružují do tisícičlenných skupin na sociální síti Telegram, jak už dříve informoval deník Aktuálně.cz. K dispozici zde mají nástroje, s jejichž pomocí vyrábí podvodné webové stránky či vytváří falešné profily žen. Ze svých obětí pak vylákávají miliony korun, z nichž část odevzdávají vedení skupiny. Jedna ze skupin, která se zaměřovala na Čechy, měla k dispozici dokonce i kanceláře a "firemní" strukturu. Jak už popsalo Aktuálně.cz, další skupiny zas v Česku přes tuzemské bankovní účty perou špinavé peníze pocházející z podvodů.

Napojení těchto podvodníků na klasické zločinecké struktury ale česká policie nechce komentovat. "To už bychom zabíhali do informací, které jako policie poskytnout nemůžeme. Stejně tak například kriminalita řízená státem není v gesci české policie," uvedl dříve pro Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Informace o zapojení tradiční postsovětské mafie do kyberzločinů lze dohledat v ruském tisku, nejde ale o klasické vysávání účtů jako spíše o bankovní podvody s pomocí ukradených údajů.

