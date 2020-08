Krysy, ucedil Lukašenko se samopalem v rukou. Obří protesty v Bělorusku neustávají

Pyrotechnici v pondělí ve Strání na Uherskohradišťsku neobjevili nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války. Hledali ji více než pět hodin. V případě, že by pumu našli, bylo by nezbytné evakuovat zhruba 2500 obyvatel obce. Novinářům to odpoledne řekli Tomáš Šústek z Pyrotechnické služby Policie ČR a starosta obce Antonín Popelka (Nestraníci).

Podnět k prošetření místa pod vozovkou v centru obce předala policii Bezpečnostní informační služba. Že by se tam mohla nevybuchlá puma nacházet naznačovaly podle starosty i zprávy od pamětníků a záznamy z vojenských map. Podezření se ale nepotvrdilo. "Po prověření místa nálezu konstatujeme, že v tomto místě se letecká puma nenachází. Nebyla zjištěna v hloubce čtyř metrů. Signál, který tam původně byl, po odstranění potrubí, které se tam nacházelo, už se nevyskytuje. Byla tam nějaká anomálie způsobená zřejmě tím starým ocelovým potrubím," uvedl Šústek.

Průzkum jiného místa v obci pyrotechnici nyní nechystají.