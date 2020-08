Lukašenko se nevzdá. Pro mnohé Bělorusy je ideální vůdce, říká fotograf demonstrací

Kdy jste přijel do Minsku?

Přijel jsem 15. srpna. Dlouho jsem si vyčítal, proč jsem nejel už na volby 9. srpna, ale měl jsem problém s akreditací. Byla připravená, ale ministerstvo zahraničí mi ji odmítalo vydat. Potom tam zašel můj kolega a podařilo se mu ji z nich dostat, tak jsem mohl do Běloruska odjet. Následující den jsem zrušil všechny své zakázky a plány a doufal jsem, že to moji klienti pochopí a odpustí mi.

Byl jste svědkem obřích demonstrací, fotil jste protestující Bělorusy a mluvil jste s nimi. Jaká je v Minsku atmosféra a jak se proměňuje v čase?

Bohužel jsem nezažil tu hrůzu, která se odehrávala několik dní po volbách (tehdy pořádkové síly demonstrace brutálně rozehnaly, několik lidí zemřelo, stovky dalších jsou raněné, pozn. red.). Ale z toho, co mi lidé řekli, tak všichni byli v šoku. "Jak se mohlo něco takového stát a za co nás tak bijí?" byla slova, která jsem slyšel prakticky od každého. Potom se ale situace změnila. Lukašenko stáhl speciální jednotky OMON a lidé po celé zemi se začali organizovat při nenásilných protestech.

Natáčel jste i zaměstnance minské továrny MTZ, jak jdou do stávky.

Ano, začaly stávkovat továrny a velké podniky. V Minském traktorovém závodě pracuje 16 tisíc lidí. Dva tisíce zaměstnanců už předtím podpořily stávku svými podpisy. Chtěli stávkovat proti krokům režimu a proti pochybným výsledkům prezidentských voleb. Ale za několik dní byla stávka potlačena, protože lidem vyhrožovali, že přijdou o práci.

Později jsme kontaktovali Sergeje Dylevského, který jednal s premiérem a byl vůdcem stávky v továrně. Tři dny po našem rozhovoru ho zatkl OMON. Zatím byl zadržen na deset dní za organizování stávky.

Kdo je Jevgenij Maloletka?

Jevgenij Maloletka je ukrajinský fotograf, který začal svou kariéru v roce 2009 jako fotoreportér pro lokální zpravodajské agentury. Později se jeho práce objevila i v prestižních zahraničních médiích, jako je The Washington Post, The New York Times, Der Spiegel, El País nebo The Associated Press. V současnosti je na volné noze.

Mezi jeho nejznámější práce patří pokrývaní protestů na Ukrajině a také konfliktu na Krymu. Více o Maloletkově práci najdete na jeho oficiálních stránkách.