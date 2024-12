Lidé by se vzbouřili. Pokud Zelenskyj kývne na ústupky, následky mohou být vážné

Co bude s Ukrajinou, až začne 20. ledna příštího roku úřadovat v Bílém domě nový americký prezident Donald Trump? Rozhodně změní postoj USA k válce, shodují se v nové epizodě podcastu Americký sen reportéři Anna Dohnalová a Martin Novák.

"Ukrajinci nebudou mít moc na výběr, když jim Trump řekne, že jim přestane posílat zbraně, pokud nezasednou s Rusy k jednacímu stolu. Rusku Trump zřejmě nabídne zmírnění sankcí a ponechání dosud okupovaných ukrajinských území, ale je otázka, zda to Putinovi bude stačit. Jeho cílem je zničení Ukrajiny," říká Martin Novák.

Anna Dohnalová uvádí, že jí starosta Kyjeva Vitalij Kličko v exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že Ukrajina na žádné územní ústupky nemůže přistoupit a že je o tom naprosto pevně přesvědčený.

"Pokud by prezident Volodymyr Zelenskyj na ústupky kývl, že Rusko si může byť jen na nějaký čas ponechat okupovaná území, vzbouří se starostové měst a šéfové vlád místních oblastí, kteří jsou na něj už tak dost naštvaní," míní novinářka.

V epizodě přišla řeč také na možné snížení věku pro mobilizaci na Ukrajině z pětadvaceti na osmnáct let. "Možná by to pomohlo, ale chápu, že to je těžké rozhodnutí. Je snadné to komentovat tady od nás ze země, která není ve válce a nikdo na frontu nemusí," dodává Novák.