před 53 minutami

Únosci propustili bývalého libyjského premiéra Alího Zajdána, uvedla ve středu agentura Reuters. Neznámí ozbrojenci jej devět dní zadržovali poté, co přijel z Německa na návštěvu do Tripolisu. Podle nepotvrzených informací stála za jeho zmizením skupina napojená na vládu, kterou podporuje OSN. Zajdánův právník řekl, že jeho klienta propustili bez vysvětlení. Sám prý nezná okolnosti expremiérova únosu a následného zadržování. Dodal, že Zajdán je v pořádku a pobývá v hotelu v metropoli Tripolisu. Podle Reuters není jasné, proč Zajdán přicestoval do Libye a z jakého důvodu jej unesli.

