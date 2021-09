Jméno i vous mají stejné, ale to je všechno. Kreml nasadil do voleb falešné dvojníky

Na předvolebním plakátu na východě Moskvy stojí jedno z hesel opozice: "Rusko bude svobodné! Jašin je za čestné volby a svobodu politickým vězňům a proti cenzuře, beztrestnosti policie a korupci." Pokud ale někdo podlehl dojmu, že Kreml nechal kandidovat ve víkendových parlamentních volbách svého ostrého kritika Ilju Jašina, tak se mýlí.

Tenhle Jašin se jmenuje Alexej a kandiduje za nepříliš známý kremelský projekt Strana růstu. Jeho cílem je zmást voliče a získat hlasy, které by jinak dostal někdo ze systémové opozice, nejspíše komunista.

Stoupenci vězněného opozičníka Alexeje Navalného totiž chtějí těsně před volbami vyzvat své sympatizanty, aby hlasovali pro nejvíce opozičního kandidáta, kterému úřady dovolily se zaregistrovat. Jenže Iljovi Jašinovi, který byl jednou z hlavních tváří protestů zimy na přelomu let 2011 a 2012, nic takového neumožnily.

Objevení falešného Jašina spadá do strategie Kremlu, který se snaží maximálně zajistit vítězství vládnoucí strany Jednotné Rusko. Ideálně tak, aby měla ve Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu, ústavní většinu.

Jde o rozsáhlou strategii, Jašin není sám. Petrohradský politik za liberální stranu Jabloko Boris Višněvskij nevěřil vlastním očím, když uviděl oficiální seznam kandidátů do parlamentu. Kromě něj kandidovali v jeho oblasti další dva Borisové Višněvští, dokonce se stejným účesem a šedivým plnovousem.

Ještě před pár měsíci se jeden z nich jmenoval Viktor Bykov a druhý Alexej Šmelev, přejmenovat se nechali krátce před volbami a po nich se s velkou pravděpodobností vrátí k původním jménům. Jen co se jim povede zmást některé voliče a zajistit, že skutečný Boris Višněvskij se nedostane do parlamentu.

Boris Lazarevič Višněvskij je veteránem ruského demokratického hnutí a asi nejznámějším politikem petrohradského oddělení liberální strany Jabloko. V roce 2014 se postavil proti anexi Krymského poloostrova. "Krym byl ukraden a musí být vrácen bez výmluv, proč to nejde udělat. Co kdyby nám nějaká čínsky mluvící domobrana Dálného východu odebrala Vladivostok s tím, že je to přání místních občanů? Také by se to muselo vrátit. A co se týče mínění 'našich občanů', uvědomme si, že soud nezajímá názor zlodějů, ale názor poškozených," řekl tehdy Višněvskij nahlas nepříliš populární názor.

Popularitu si však přesto získal, a to hlavně bojem proti mrakodrapu Gazpromu v památkové zóně Petrohradu nebo proti korupci na radnici.

Zkouší se jakýkoliv trik

Přejmenování lidí před volbami, aby jiným kandidátům ubyly hlasy, byla častá taktika v 90. letech minulého století, kdy metody politického boje neznaly moc omezení. Ostatně sám současný prezident Vladimir Putin o tom několikrát hovořil, když vysvětloval, proč je jeho režim pro obyvatele lepší než "neřízená" demokracie.

"Vzpomeňte, jak si politici kupovali novináře s celými redakcemi. Jak na sebe vylévali kýble špíny, jak se zkoušel jakýkoliv trik. Tohle je podle vás demokracie?" ptal se na setkání s novináři před deseti lety.

Nyní jsou tyto metody zpět, což už nevydržela ani šéfka ústřední volební komise Ella Pamfilovová. Manipulaci se jmény označila za výsměch voličům. "Je to dno, na které padli političtí technologové," rozčilovala se Pamfilovová a vyzvala oba "falešné Višněvské", aby odstoupili, pokud mají alespoň kus cti v těle. Podle očekávání to ale ani jeden neudělal.

Pamfilovová má na jednu stranu jasný úkol: uspořádat volby co nejčestnější a nejprůzračnější, aby opozice nemohla tvrdit, že pokud by nedošlo k falzifikacím, tak by mohla vyhrát. "Na druhou stranu jsou výsledky voleb součástí hodnocení efektivity gubernátorů. Takže sice získáte body za transparentnost voleb, na které si nikdo nestěžoval, ale o práci stejně přijdete, protože ve vašem regionu dostalo vládnoucí Jednotné Rusko o dvacet procent méně než u sousedů. Co si vyberou gubernátoři, je vcelku jasné," říká podle serveru Meduza moskevský novinář Andrej Percev, který se zaměřuje na vnitřní politiku.

Chytré hlasování má porazit Kreml

Falšování nebo "korekce výsledků", jak tomu říkají zcela otevřeně někteří kremelští politologové, je až tím posledním krokem. Dokud je čas, snaží se Kreml zajistit, aby opoziční kandidáti jednoduše dostali co nejméně hlasů. Kdosi tak například založil také falešný účet Višněvského na Instagramu, který hlásá, že bude v parlamentu požadovat, aby Židé v Rusku byli osvobozeni od daní.

Kremelští političtí technologové také zorganizovali kladení věnců u hrobu Vasilije Blochina, popravčího, který během stalinských represí osobně zastřelil tisíce lidí. Udělali to jménem ruské komunistické strany.

Zprávu pak rozšiřovala kremelská média a následně ji sdílely tisíce lidí na sociálních sítích. Jedním z komentářů bylo: "Podívejte se na ně, vždyť je to banda stalinistů a uctívačů vrahů. Jak pro ně máme hlasovat?" Což byl přesně úmysl autorů, komunisté s tím ve skutečnosti neměli nic společného.

Systém Chytrého hlasování Alexeje Navalného je založen na tom, že Navalného spolupracovníci vyberou kandidáty, kteří mají šanci porazit vládního soupeře, a doporučí svým stoupencům hlasovat právě pro ně. Díky spojení sil takový "opoziční" kandidát podle nich nakonec vyhraje.

"Je jedno, že to bude komunista nebo člověk Žirinovského (Vladimir Žirinovskij z ultranacionalistické LDPR často ostře vystupuje proti komunistům - pozn. red.). Důležité je, že Jednotné Rusko nezíská všechny mandáty a lidé uvidí, že se dá porazit i navzdory všem falzifikacím a odstraňování silných protikandidátů," tvrdí spolupracovník Navalného Leonid Volkov. V roce 2019 se díky této strategii podařilo dostat několik opozičních zastupitelů do místních parlamentů v Moskvě, Novosibirsku, Tomsku a v dalších městech.

Popularita Putinovy strany klesá

Letos to ale bude mnohem složitější, Kreml nechce nic podobného připustit. Hlavní Navalného webové stránky jsou zablokovány a úřady se snaží zakázat také aplikaci Navalnyj v obchodech na mobilech s operačními systémy od Applu a Googlu.

Soud navíc firmě Google zakázal odkazovat na Chytré hlasování. Důvod je prostý: neznámá firma Intervultrejd z jihu Ruska, která obchoduje s ovčí vlnou, si v červenci zaregistrovala "Chytré hlasování" jako ochrannou známku. Intervultrejd teď tvrdí, že když Navalnyj používá toto slovní spojení, poškozuje její práva.

Podle státního sociologického ústavu VCIOM je popularita Jednotného Ruska na nejnižší úrovni od roku 2008 a dosahuje mezi respondenty 28 procent. Ovšem mezi těmi, kteří se chystají přijít k volbám, je situace jiná.

"Kreml se snaží, aby volební účast nepřesáhla 40 procent," vysvětluje situaci moskevský politolog Konstantin Gaaze. Podle něho k volbám určitě přijdou senioři a úřady mohou do volebních místností "nahnat" lidi ze státní sféry - od silových složek po učitele a knihovníky. "Když k tomu připočteme ještě pracovníky z velkých průmyslových podniků, je to více než třetina všech lidí s volebním právem. Velká část z nich hlasuje tak, jak jim řekne jejich šéf. Takže když bude volební účast jen 40 procent, má Jednotné Rusko šanci získat až 60 procent hlasů," vypočítává pro Meduzu Gaaze. Naopak kdyby přišlo více než 70 procent voličů, počet hlasů pro Jednotné Rusko by mohl být jen kolem 30 procent.

Proti tomu se ovšem Kreml pojistil tím, že se podle stranických kandidátek volí jen polovina poslanců parlamentu. O té druhé se rozhoduje v jednomandátových okrscích, podobně jako při volbách do českého Senátu. Tam je vítězství kandidátů vládnoucí strany pravděpodobnější, protože to bývají třeba známí místní podnikatelé nebo lidé spojení s tamními velkými zaměstnavateli. A pokud ani to nepomůže, přijde na řadu "korekce výsledků".

