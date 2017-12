před 12 hodinami

Policie v Moskvě zadržela opozičního politika a aktivistu Ilju Jašina necelý týden poté, co svolal do ruské metropole nepovolenou demonstraci. Napsal to list The Moscow Times. Sám Jašin informoval o svém zatčení na Twitteru. Uvedl, že ho pět policistů zatklo poblíž jeho domu a odvedlo na stanici. Protest, který Jašin pořádal v neděli, brojil proti politice ruského prezidenta Vladimira Putina. Nepovolenou demonstraci uspořádal potom, co mu soud obdobný protest odmítl povolit. Čtyřiatřicetiletý Jašin byl také blízkým spolupracovníkem zavražděného politika Borise Němcova, který patřil mezi nejhlasitější odpůrce Kremlu.

Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников. — Илья Яшин (@IlyaYashin) December 28, 2017

