Ujguři se můžou v lágrech bleskově nakazit koronavirem. Zemřou tisíce, varují experti

Vyhýbejte se přímému kontaktu s lidmi, nesdružujte se ve větších skupinách a nevycházejte zbytečně ven, nabádá čínská vláda občany, aby nedocházelo k dalšímu šíření nového koronaviru. Na Ujgury, které režim drží ve stísněných podmínkách převýchovných táborů, se však tato pravidla nevztahují. Pokud se mezi nimi virus rozšíří, odborníci se obávají extrémního nárůstu počtu obětí.

Řada příbuzných Ujgurů, muslimské menšiny z čínské provincie Sin-ťiang, žije v zahraničí - například proto, že prchli před čínským režimem. Ještě donedávna se báli hlavně toho, zda se jejich rodina nedostala do jednoho z převýchovných táborů. V nich čínská vláda drží jeden až tři miliony lidí, které různými prostředky nutí opustit muslimskou víru a nahradit ji oddaností k pekingské vládě a vůdci Si Ťin-pchingovi.

Jenže s rychlým šířením nového koronaviru, který si v Číně vyžádal už přes 1300 obětí, přibyla další obava. "Lidé začínají panikařit. Máme tam rodiny, které jsou v táborech a nyní se musí potýkat také s virem, a my ani nevíme, jestli mají dostatek jídla nebo ochranné masky," popsal britskému deníku The Guardian Dilnur Reyhan, francouzský sociolog s ujgurskými kořeny.

Stejně jako mnoho dalších má s lidmi v Sin-ťiangu pouze omezený kontakt.

Coronavirus infections now confirmed in Xinjiang, Chinese state television reports. We've heard from former detainees that the health and sanitary conditions in the indoctrination camps can be poor. If outbreaks happen there it could be a huge and likely hidden problem pic.twitter.com/Y5wPUMUPp3 — Austin Ramzy (@austinramzy) January 23, 2020

Podle oficiálních čísel se nákaza v Sin-ťiangu šíří podobně rychle jako v jiných provinciích. Odborníci se však domnívají, že počet nemocných může raketově stoupnout právě kvůli podmínkám v převýchovných táborech.

"Jídlo bylo špatné, neměli jsme dostatek spánku a hygiena byla otřesná," vypověděla například v minulosti Sayragul Sauytbayová, které se podařilo utéct z Číny. "Každý pokoj měl plastový kýbl místo záchoda. Vězni měli každý den dvě minuty na to, aby ho mohli použít. Vynášel se jen jednou denně. Pokud se naplnil dřív, museli jste počkat do druhého dne," popsala poměry pro izraelský deník Haaretz.

Většina lidí je po opuštění tábora podvyživená a ve špatném zdravotním stavu. To vše dělá z Ujgurů skupinu, která může viru snadno podlehnout.

"Stísněné podmínky, špatná hygiena, zima a oslabený imunitní systém - může to vést k obrovskému problému," potvrdil americkému serveru Vox čínský historik James Millward, který zkoumá převýchovné tábory. "Koronavirus může přidat krizi v Sin-ťiangu novou dimenzi," doplňuje ho další odborník Adrian Zenz.

Až desítky tisíc Ujgurů

Oficiálně je nyní nakažených 55 Ujgurů. Experti se však domnívají, že počet může rázem vystoupat až na desítky tisíc. "Čína by měla udělat všechno, co je v jejích silách, aby zabránila šíření viru do táborů, protože následky by mohly být katastrofické," uvedl pro Vox prezident Světového ujgurského kongresu Dolkun Isa.

Za práva Ujgurů na lepší zdravotní péči vznikla na internetu i petice. Ta vyzývá Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby oblast navštívila. Další výzva se obrací na mezinárodní organizace a národní vlády, aby tlačily na Peking kvůli uzavření táborů.

"Nesmíme čekat na zprávy o stovkách úmrtí z důvodu koronaviru," stojí v petici. "Pokud se neozveme nyní, můžeme očekávat rychlé šíření napříč tábory. Může to ovlivnit miliony," varuje text, který v době psaní článku měl něco málo přes tři tisíce podpisů.

Ignorovaná oblast

Příbuzní Ujgurů se také obávají, že situace už dávno může být jiná, než jak ji popisuje režim. Vláda podle nich může mnoho informací tajit nebo zkreslovat.

"Nedokážu si představit, že by vláda veřejně oznámila, že se virus dostal do táborů v Sin-ťiangu," potvrzuje jejich obavy odborník na etnické menšiny v Číně Tim Grose. "Zvláště teď, když se urputně snaží zobrazovat tábory tak humánně, jak jen to jde. Pokud by se lidé nakazili nemocí, u které se přesně neví, jak ji léčit, mohlo by to jejich PR snahy zničit."

V tajných dokumentech o zřízení a fungování převýchovných táborů, které unikly na veřejnost v loňském roce, se píše mimo jiné o nutnosti vytvoření takových podmínek, ve kterých by nedocházelo k šíření epidemií. A to se podle odborníků neděje.

"V Číně často vidíte velký rozdíl mezi pravidly, která jsou napsaná, a tím, co se skutečně dodržuje," vysvětluje Grose. Podle magazínu The Diplomat se do "ignorované provincie" Sin-ťiang nedostává ani dost lékařského vybavení nebo přístrojů na testování lidí s příznaky nákazy.

Samy převýchovné tábory ovšem nejsou jediným místem, kde by se mohl koronavirus snadno a masivně rozšířit. Tim Grose upozorňuje také na továrny, kam se dostanou lidé z táborů kvůli nucené práci. "Může to být problém, protože se tam přesouvá hodně lidí," obává se.

