Komu bude vedro, může na vzduch. Šéf Evropské komise Juncker podpořil "vícerychlostní Evropu"

Myšlenku "vícerychlostní Evropy", kterou už dříve zmínila německá kancléřka Angela Merkelová, podpořil ve čtvrtek i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Podle něj by kolem pevného jádra unie mohly existovat další soustředné kružnice, protože ne každá země se chce zapojit do všech evropských integračních projektů, například do užší spolupráce v oblasti obrany či vědy. "Komu bude v kuchyni už moc vedro, bude moci vyjít ven na čerstvý vzduch," uvedl předseda EK.

Brusel - Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve čtvrtek podpořil myšlenku "vícerychlostní Evropy", kterou v rámci debaty o dalším směřování evropského bloku tváří v tvář odchodu Británie už dříve zmínila například německá kancléřka Angela Merkelová. Informovala o tom agentura DPA.

Kolem pevného jádra Unie by mohly existovat další soustředné kružnice, řekl Juncker na studentské akci v belgickém městě Louvain-la-Neuve. Ne každá země se totiž podle něj chce zapojit do všech evropských integračních projektů, například do užší spolupráce v oblasti obrany či vědy. "Komu bude v kuchyni už moc vedro, bude moci vyjít ven na čerstvý vzduch," uvedl předseda EK.

V jedné z takových soustředných kružnic by se podle něj mohla v budoucnu pohybovat i Británie po Brexitu nebo Turecko, ale i "další (země), které o tom zatím nic netuší".

Evropská komise podle svého předsedy předloží bílou knihu o budoucnosti EU pravděpodobně již příští týden, tedy dříve, než bylo původně v plánu. Obsahovat by měla návrhy, jak by se mohla EU v příštích letech vyvíjet. Podle Junckera ale nepůjde o jakousi "bibli", ale o podklad pro další debatu bez jakýchkoli tabu.

Juncker ve středu v Berlíně jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, která již na počátku února hovořila o Evropě několika rychlostí jako o možnosti dalšího vývoje bloku. Vážnou debatu o reformě EU chtějí členské země spustit na summitu v italské metropoli 25. března, který se koná u příležitosti podpisu takzvaných Římských smluv v roce 1957.

Unie debatuje o své budoucnosti přinejmenším od loňského referenda, v němž se Britové rozhodli unii opustit. Zatímco některé země chtějí integraci prohloubit, další prosazují oslabení Bruselu a návrat pravomocí národním státům. Některé země navíc tvrdí, že užší spolupráce omezeného počtu zemí je možná už na základě aktuálně platných smluv. Jako příklad takové spolupráce uvádějí eurozónu či schengenský prostor.

autor: ČTK