Norsko se chce zapojit do dohody Evropské unie o podmínkách Brexitu

před 1 hodinou

Součástí dohody o podmínkách Brexitu chce být také Norsko. To sice není členem Evropské unie, je však zapojeno do jednotného vnitřního trhu s EU. "Chtěli bychom mít možnost být zahrnuti do přechodných i trvalých ujednání EU a Británie o vnitřním trhu," řekl norský ministr pro EU Frank Bakke-Jensen.

Oslo - Oslo chce být součástí dohody o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie. S odvoláním na norského ministra o tom informovala agentura Reuters. Norsko není členem EU, ale je zapojeno do jednotného vnitřního trhu unie. Britská premiérka Theresa Mayová plánuje na konci března spustit dvouletý proces vyjednávání o vystoupení Británie z EU.

"Chtěli bychom mít možnost být zahrnuti do přechodných i trvalých ujednání EU a Británie o vnitřním trhu," řekl ministr pro EU Frank Bakke-Jensen během projevu k velvyslancům EU v Oslu.

"Jsem potěšen ochotou úzce s námi konzultovat nadcházející vyjednávání o vnitřním trhu," dodal s tím, že Oslo vede také dvoustranné politické rozhovory s Londýnem.

Norské obyvatelstvo již dvakrát v referendu členství v EU odmítlo. Norsko má ale přes ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) přístup na jednotný vnitřní trh unie. Někteří příznivci brexitu věřili, že Londýn může navázat s EU podobný vztah jako Norsko.

Norská ministryně pro evropské záležitosti Elisabeth Aspakerová se loni vyjádřila zdrženlivě k možnému návratu Británie do ESVO. Tím Oslo komplikuje snahu Londýna udržet si i po Brexitu přístup na lukrativní vnitřní trh EU. Británie byla zakládajícím členem ESVO v roce 1960. O třináct let později ale přestoupila do Evropského hospodářského společenství, z něhož posléze vznikla EU.

autor: ČTK