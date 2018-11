Kokain i zabijáci. Bývalý Prckův účetní odhalil u soudu fungování mocného kartelu

Svět se konečně postupně dozvídá pozoruhodný příběh Joaquína Guzmána přezdívaného El Chapo (Prcek). Tento týden začal soud, který může podle odhadů prokurátorů trvat až čtyři měsíce. Jako jeden z prvních svědků se před soudem představil někdejší nejvyšší účetní kartelu Sinaloa Jesús Zambada García.

"Peníze, drogy, vraždy a obrovský celosvětový obchod s drogami, to je to, o čem tento proces je a co předložené důkazy dokážou," prohlásil státní žalobce Adam Fels na úvod soudního procesu na začátku tohoto týdne.

Jeden z prvních svědků, které předvolal, jeho slova potvrdil. Jesús Zambada byl podle vlastní výpovědi jedním z nejbližších lidí El Chapa. V roce 2001 mu přímo pomáhal ukrývat se po útěku z vězení. Má se za to, že jeho starší bratr Ismael Zambada García, přezdívaný El Mayo, teď zřejmě po El Chapovi kartelu vládne.

Zambada před soudem odhalil fungování kartelu Sinaloa. V jeho čele byli spolu s Prckem a jeho bratrem další dva lídři. On sám patřil do čtyřčlenné skupiny, která stála v hierarchii hned pod nimi. Následovali "pracovníci", mezi které patřili takzvaní "sicarios" neboli nájemní vrazi, řidiči, kteří měli na starosti transport, piloti letadel a kapitáni lodí, inženýři se starali o šifrování komunikace a nakonec bezpečnostní pracovníci, kteří byli zodpovědní za bezpečnost nákladu při rozvážkách po celém světě.

Detailně před svým bývalým šéfem Prckem popsal způsoby, kterým dostávali tuny kokainu z Kolumbie do Mexika. "Zásilka byla chráněná vládními úředníky z kanceláře generálního prokurátora a federální dopravní policií," vysvětlil.

Podle reportéra britského deníku The Guardian hovořil Zambada klidně a neochvějně jako manažer nějaké významné korporace. Byl zodpovědný za účetnictví a tři sklady, z nichž jeden se nacházel přímo na letišti v Mexico City. Porotě prozradil, jak si společníci rozdělovali zisky.

390 milionů dolarů za jedinou zásilku do USA

Peníze vždy přicházely v hotovosti. Různé destinace ve Spojených státech amerických, kam zboží dopravovali, znamenaly různé náklady. Například zásilka kokainu do Los Angeles se prodávala za pouliční cenu 20 tisíc dolarů za kilogram. Přepravní náklady se vyšplhaly na 7000 dolarů. Při výdělku 13 tisíc za kilogram si na 15 tisících kilogramech kokainu Sinaloa kartel vydělal 195 milionů dolarů (asi 4,5 miliardy korun).

O něco vyšší náklady byly na přepravu do Chicaga, kde se ale i cena za kilogram kokainu zvedla. Nejdráže se pak prodával v New Yorku, a to za 35 tisíc dolarů za kilogram. "S náklady to dělalo 26 milionů dolarů za tunu kokainu, což investorovi vyneslo zisk 78 milionů dolarů a kartelu 390 milionů dolarů jen z jedné zásilky," vypočítával Zambada před soudem.

Pravda je, že Joaquín Guzmán Loera alias Prcek (El Chapo) byl ve své době jeden z nejbohatších mužů planety. Příběh jeho samotného je ohromující. Takřka zázračným způsobem se mu podařilo dvakrát uprchnout z nejpřísněji hlídaných mexických věznic. V Mexiku ho vnímali skoro jako lidového hrdinu. Byl úspěšný a vynalézavý obchodník.

Obžaloba se ho ale před soudem v newyorském Brooklynu podle amerického deníku New York Times pokouší představit především jako šéfa rozsáhlého podsvětí, které je zodpovědné za největší import drog do USA. A v neposlední řadě také kriminálníka a vraha, který si na likvidaci nepřátel najímal soukromou armádu zabijáků. Má důkazy svědčící o tom, že si dnes jedenašedesátiletý Prcek za více než dvacetiletou kariéru vydělal přes 14 miliard amerických dolarů.

Trvalo více než 20 let, než se ho podařilo chytit. V roce 2001 utekl z věznice s maximální ostrahou v dodávce, která vozí prádlo. Když jej po 13 letech na útěku dopadli znovu, v roce 2015 unikl z cely dlouhým podzemním tunelem. Celou dobu ho doprovázela aura nepolapitelného a nejmocnějšího drogového mafiána světa. Před dvěma lety kariéra šéfa mexického kartelu Sinaloa ale skončila a rok nato byl Prcek vydán do Spojených států amerických. Z legendárního kriminálníka se stal přísně střežený vězeň, se kterým v USA zacházejí jako s teroristou.

Porota zůstane v anonymitě

Odpovídají tomu bezpečnostní opatření, která s jeho pobytem ve vězení a právě započatým soudním procesem souvisejí. Poslední dva roky strávil Guzmán na samotce v nejpřísněji střeženém křídle věznice na Manhattanu. Do styku nepřišel takřka s nikým, v cele byl zamčený 23 hodin denně. Podle jeho obhájců má zákaz kontaktů i s rodinou, popovídat si může pouze půl hodiny za měsíc po telefonu se sestrou. A podobně to vypadá i u soudu.

Justiční budovu pravidelně kontrolují policejní psi a je pod neustálým dohledem ozbrojených policejních jednotek. V porotě zasedlo pět mužů a sedm žen. Po celou dobu procesu zůstanou v anonymitě. O jejich bezpečí se starají americké bezpečnostní složky, které je na soudní slyšení eskortují a následně odvážejí domů. Také jména svědků nejsou známa do poslední chvíle před tím, než vystoupí před soudem. Každému z nich je zajištěna nepřetržitá ochrana.

Guzmánova devětadvacetiletá manželka Emma Coronel Aispurová ho viděla až v soudní síni. Vyslechla si dlouhý a detailní seznam zločinů, kterých se její manžel měl dopustit.

"Nakázal svým nájemným zabijákům najít, unést, mučit a nakonec zabít své soupeře," slyšela státního žalobce líčit způsoby, kterými se Prcek udržel tak dlouho u moci. "Dokonce ani členové jeho vlastní rodiny nebyli imunní," narážel žalobce na vraždu Guzmánových bratranců, které podezíral ze spolupráce s úřady. Prokuratura shromáždila 300 tisíc stran důkazů a 117 tisíc údajně usvědčujících zvukových záznamů.

