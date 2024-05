Už žádné výmluvy ani Tučková. Nový orloj bude jako od Mánesa, slibuje restaurátor

Změněné barvy, oblečení i rysy postav. Od odhalení, že na kopii kalendária Pražského orloje učinil autor výrazné změny, uplynou dva roky. Na nové desce nyní pracují odborníci z Akademie výtvarných umění. "Děláme vše pro to, abychom byli věrní Mánesovi," říká restaurátor a vedoucí projektu Adam Pokorný. Aktuálně.cz nabízí první pohled do dosud skrytého zákulisí tvorby nového kalendária.

Skoro čtyři roky visela kopie kalendária od restaurátora Stanislava Jirčíka na věži Staroměstské radnice, než vyšlo najevo, jak výrazné změny v porovnání s originálem Josefa Mánesa učinil. Některým postavám zcela přemaloval obličej i šaty, spekulovalo se třeba, že na desce z žertu vyobrazil spisovatelku Kateřinu Tučkovou.

Vedení Prahy tehdy rozhodlo, že tato kopie musí pryč. A objednalo novou. Úkolem pověřilo restaurátorský ateliér Akademie výtvarného umění.

Navzdory tomu, jakou kritiku schytal za svou kopii loni zesnulý Stanislav Jirčík, se necítíme být pod tlakem, říká Adam Pokorný, vedoucí zmíněného ateliéru i restaurátorského oddělení Národní galerie Praha. A také hlavní postava projektu tvorby nového kalendária.

"Samozřejmě počítáme s tím, že výsledek bude sledován pod drobnohledem. Je ale důležité poznamenat, že nám jde hlavně o to, aby bylo kalendárium co nejvěrnější Mánesovu originálu. Žádné vtípky dělat nebudeme," slibuje.

Největší výzkum v historii

Nové kalendárium vzniká za zcela jiných podmínek, než s jakými se musel vypořádat předchozí autor. Zatímco Jirčík byl na tvorbu sám, současný projekt doprovází nejrozsáhlejší výzkum v historii kalendária, na kterém poslední rok pracují nejen odborníci AVU, ale také vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Výzkum probíhá ve dvou rovinách. Tým z VŠCHT se zaměřuje na technologické řešení kopie. Na věži Staroměstské radnice panují náročné klimatické podmínky a vědci tak musí přijít na to, jaké materiály je nejvhodnější použít, aby kopie co nejdéle vydržela vystavení dešti, sněhu a výrazným změnám teplot. Vady se po několika letech ostatně objevily i na Jirčíkově kopii.

Právě v těchto měsících zkoumají vzorky ve speciálních stárnoucích komorách, aby věděli, jaké materiály vydrží tvrdé podmínky nejlépe. "Použijeme například pigment, který bude mít stejnou barvu jako na originále, ale jinou chemickou podstatu, když budeme vědět, že je stabilnější," vysvětluje Pokorný.

Co se týče technologických postupů a použitých materiálů, mají odborníci volnější ruku. Mánesův originál přece jen na věži vydržel jen několik let, než ho počasí poničilo. Na novém kalendáriu by to ale nemělo být poznat - po vizuální stránce jej restaurátoři chtějí přiblížit co nejblíže Mánesovi.

I zde by jim měly pomoct moderní technologie. Konkrétně s rozkrytím toho, jak vypadalo kalendárium poté, co ho slavný malíř Mánes dokončil. Některé své změny Jirčík hájil právě tím, že je deska ve špatném stavu a některé části si tak musel domyslet. Také říkal, že nejde spolehlivě určit, co maloval Mánes a co na desku například při opravách domaloval někdo jiný.

"Zjistíme, jestli je kalendárium pouze originální malba, nebo je tam nějaký podíl třeba mladších restaurátorských vstupů, retuší a tak dále. Rozklíčujeme také, jakým způsobem rozkreslil kompozici, jakým způsobem kopíroval přípravné kresby, jestli má kalendárium podmalbu," vysvětluje Pokorný.

Do originálu přitom nebudou muset výzkumníci nijak zasahovat. Návrh realizace nové desky, který má Aktuálně.cz k dispozici, zmiňuje metody, jako je infračervená reflektografie nebo ultrafialová luminiscence.

Následně jeho tým vytvoří vzorovou kopii a zvolené technologie spolu s dalšími poznatky z výzkumu představí veřejnosti na odborné konferenci. Další prezentace by pak měly následovat v průběhu prací na skutečné desce. "Nevznikne to někde za zavřenými dveřmi. Kdokoli se bude chtít vyjádřit, podat podnět, bude moct," slibuje Pokorný. Počítá se také s pravidelnými kontrolami památkářů.

Autor současné kopie Jirčík také vysvětloval, že se snažil opravit některé Mánesovy chyby. Například anatomicky nepřesné postavě selky oblékl kratší sukni. Ani k takovýmto úpravám se ale restaurátoři nechystají. "Pan Jirčík tím spíš hledal cesty, jak svou práci obhájit. Je možné o tom diskutovat, ale nebudeme mít tendenci originál nějakým způsobem vylepšovat," říká Pokorný.

Hned několik lidí pak bude také u samotné malby nové kopie. Pokorný chce dát dohromady tým složený z pedagogů, absolventů i studentů AVU, ale i externích písmomalířů i pozlacovačů. "Naši studenti jsou vedeni k tomu, že musí být schopni se naprosto podřídit autorovi, zcela potlačit svůj osobní rukopis. Takže by nemělo být poznat, že na desce pracovalo více lidí. U takto velkých restaurátorských projektů je to běžné," dodává Pokorný.

Kdy bude nová kopie na věži, zatím není jasné

Jelikož oproti Jirčíkově kopii nesvazují tvorbu nového kalendária přísné termíny, harmonogram zatím zůstává otevřený. Server iDnes.cz v březnu informoval o tom, že se nová deska, jejíž tvorba by měla stát přes milion korun, objeví na Staroměstském náměstí do roku 2027.

Pokorný ale upozorňuje, že zatím není nic pevně dané. Záležet bude mimo jiné na tom, jaký materiál tvůrci použijí. Některé látky například potřebují delší čas na tvrdnutí než jiné.

Celkově půjde o čtvrtou kopii kalendářní desky, která se na orloji objeví. Originál Josefa Mánesa na věži po patnácti letech v roce 1880 vystřídala nejdříve kopie Emanuela Krescence Lišky. Po druhé světové válce ji pak nahradilo dílo Bohumila Číly. Jirčíkova kopie byla slavnostně odhalena 28. října 2018 při oslavách sta let od vzniku Československa.

