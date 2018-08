Zhubl třicet kilo a podstoupil plastické operace. Mexická policie přesto drogového bosse dopadla

Mexičtí policisté zatkli lídra známého drogového gangu, který si říká El Betito. Nepomohlo mu ani to, že zhubl 30 kilogramů a podstoupil několik plastických operací.

Mexico City - Prodělal operaci žaludku, díky které zhubl třicet kilo. Podstoupil transplantaci vlasů a několik plastických operací, aby jeho obličej vypadal jinak. Přesto mexická policie ve středu zadržela předáka drogového gangu, který si říkal El Betito.

Roberto Moyado Esparza nebo jiným jménem Roberto Fabián Miranda se skrýval před policií i rivaly z ostatních kartelů. Byl spojován s několika vraždami na území metropole Mexico City a v jejím okolí, s únosy a pašováním drog.

Když ho policisté zadrželi, byl zrovna se svým bratrem a bodyguardem jménem José. Měli u sebe nabitou zbraň, deset tisíc dolarů, skoro pět tisíc pesos a metamfetamin.

El Betito vedl gang jménem Tepito Union. Lídrem se stal poté, co byl jeho předchůdce zavražděn.

Kriminální záznamy El Betita sahají až do roku 2008, kdy ho policie zatkla za drobnou krádež. Během následujících let se z něj stal obávaný gangster. Mexický ministr vnitra Alfonso Navarrete Prida ho na svém twitterovém účtu označil za "jednoho z největších podporovatelů násilí a obchodu s drogami nejen v Mexico City, ale i v celém státě".

El Betitův gang se jmenuje podle čtvrti Tepito, která patří mezi ty nejnebezpečnější v mexické metropoli. Kromě vražd a obchodu s drogami kartel žije z loupeží a výkupného. Podle serveru Mexico News Daily je například zapleten do vraždy dvou lidí, jejichž ostatky policie našla v polovině června ve městě San Juan Ixhuatepec.

Mexiko je jednou z nejnebezpečnějších zemí na světě, co se týče drogové kriminality. Násilí podněcují kartely, které se snaží ovládnout co největší území a získat co nejlepší pozici pro vývoz drog, ideálně do Spojených států. Mexické gangy podle dat amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti vydělávají na exportu do USA ročně mezi dvaceti a třiceti miliardami dolarů.

Dopadení El Betita je pouze dílčím úspěchem ve válce s drogami. Během prvního srpnového týdne mexická policie postupně našla dvacet těl v masových hrobech. Mexiko je také kolébkou drogového gangu Jalisco Nueva Generación, který je v současnosti považován za nejsilnější kartel v Latinské Americe.

Za posledních dvanáct let bylo v drogové válce v Mexiku zavražděno 200 000 lidí. Rivalita mezi kartely dopadá i na lidi, kteří s drogami nemají nic společného. Umírají civilisté, novináři, policisté i ti, kteří se k mafii odmítli přidat.

