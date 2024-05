Polovina dětských praktických lékařů je v penzi. Za pět let ubylo 400 ordinací

Polovina praktických lékařů pro děti a dorost je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky v penzi, jejich ordinací za pět let ubylo skoro 400 a očekávají se další odchody pracujících seniorů. Potřeba bude 1100 úvazků. Ubývá i diabetologů nebo chirurgů, praktických lékařů pro dospělé do dvou let začne přibývat. Na úterní konferenci to řekl ředitel ústavu Ladislav Dušek.

"Pokud jde o úvazky lékařů, jsme mírně nad průměrem Evropy," uvedl ředitel. "Problém je ale v tom, že populaci lékařů máme jednak neoptimálně distribuovanou mezi segmenty (…), jednak populace lékařů zestárla a čeká jí velké množství odchodů do důchodů," doplnil. Česko se proto podle něj musí připravit na nevyhnutelnou restrukturalizaci péče a propad kapacit.

Například praktických lékařů pro děti a dorost je v současné době v seniorním věku polovina. "Regulérně hrozí, že se v některých regionech ta péče rozpadne," uvedl. Nového praktického lékaře si v posledních pěti letech muselo najít asi 390 tisíc dětí, zavřelo téměř 400 ordinací.

Dětští praktičtí lékaři přitom přijímají pacienty i od přetížených specialistů, zejména dětských psychiatrů, kterých je v celém Česku jen 157 a více než třetina z nich je v důchodovém věku. "Je naprosto evidentní, že v řadě regionů dětská psychiatrie prakticky neexistuje," dodal Dušek.

Lepší situace je v psychiatrii pro dospělé, kde se podařilo navýšit počet mladých lékařů, kteří mají o obor zájem. Počet lidí, kteří potřebují odborníky na duševní zdraví, ale výrazně roste, zejména mezi mladými.

Přibývá také pacientů s cukrovkou, podle predikcí se mezi roky 2020 a 2030 jejich počet zvýší o pětinu na více než milion. Diabetologů je přitom podle Duška přes 30 procent v důchodovém věku, za pět let ubylo 50 ordinací. "Tam, kde silně chybí diabetologové, jejich práci přebírají praktičtí lékaři pro dospělé," uvedl Dušek.

Praktických lékařů pro dospělé pacienty je starších 60 let asi 40 procent. V současné době jich ročně vstupuje do oboru jen asi 200 nových. "Mírně se to zlepšuje, byť to negativní saldo zatím trvá. To se doufejme spraví do dvou let," dodal.

Velká část absolventů lékařských fakult podle Duška směřuje do nemocnic, klesá podíl těch, kteří směřují do ambulancí. Chybí proto lékaři i v dalších oborech. Například podle nedávné tiskové zprávy Sdružení ambulantních specialistů za šest let může chybět čtvrtina ambulantních specialistů, protože 43 procent z nich je už teď v důchodovém věku.

Také polovina chirurgů je podle Duška v důchodovém věku, každý rok jich absolvuje studium zhruba 50, přitom do penze do deseti let odejde přibližně tisícovka. Problematické jsou také obory alergologie, vnitřní lékařství, klinická neurologie, anesteziologie a intenzivní medicína nebo patologie.

Data o stárnutí lékařů Ústav zdravotnických informací a statistiky prezentoval už v roce 2018. Tehdy Dušek varoval, že pokud se nic nezmění, bude v roce 2025 třetina veškeré kapacity krytá lékaři ve věku nad 60 let. Průměrný věk lékaře byl tehdy 49 let, praktického lékaře pro děti a dorost 59 let.

Od té doby se podařilo navýšit počty absolventů oboru všeobecného lékařství, který musí absolvovat každý lékař před volbou konkrétního oboru, o téměř 30 procent každý rok. První absolventi těchto posílených ročníků budou končit studium v roce 2025.

Podle statistik ministerstva školství v roce 2017 na lékařských fakultách studovalo 21 292 posluchačů, absolvovalo 2500 Čechů, z nichž asi 1100 byli přímo lékaři, a asi 700 cizinců. V současné době je studentů lékařských fakult podle údajů ministerstva školství téměř 26 800.