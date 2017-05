Korejský poloostrov je na pokraji jaderné války a můžou za to Spojené státy, stěžuje si KLDR

před 9 minutami

Severní Korea v úterý obvinila Spojené státy, že ženou Korejský poloostrov do jaderné války. KLDR tím reagovala na zapojení dvou amerických nadzvukových bombardérů B-1B Lancer do cvičení jihokorejských a japonských vzdušných sil, které právě probíhá. Čína v úterý vyzvala USA a KLDR, aby spolu "co nejdříve" obnovily kontakt.

