Ropné embargo, zadržování lodí nebo obchodní karanténa. Trump chystá rozsáhlé sankce proti KLDR

Trumpova administrativa pracuje na celé škále tvrdých sankcí, které by následně byly uplatňovány v reakci na chování Severní Koreje. Mluví se o ropném embargu, zadržování severokorejských nákladních lodích či sankcích pro banky, které budou s KLDR obchodovat. Podle anonymního vyjádření amerického představitele by mohlo dojít až k úplné obchodní karanténě komunistického režimu.

Washington - Americký prezident Donald Trump zvažuje, že v rámci odvetných opatření proti KLDR uvalí na Severní Koreu ropné embargo, postaví na černou listinu její aerolinky, bude zadržovat severokorejské nákladní lodě či potrestá čínské banky za obchodování s Pchjongjangem. V rozhovoru s agenturou Reuters to prohlásil nejmenovaný americký činitel.

"Je plno věcí, které přicházejí v úvahu, a to až v podstatě k obchodní karanténě KLDR," uvedl představitel Trumpovy administrativy pod podmínkou zachování anonymity. Upřesnil, že vláda pracuje na celé škále tvrdých sankcí, které by následně byly uplatňovány v reakci na chování KLDR. Některá z odvetných opatření by vyhlásily Spojené státy samy, další by mohly spadat pod OSN.

USA již na poslední balistický raketový test KLDR zareagovaly tím, že do oblasti Korejského poloostrova vyslaly svaz vojenských plavidel v čele s letadlovou lodí. Pchjongjang to označil za vojenskou provokaci a pohrozil jaderným úderem.

Washington dal mezitím na vědomí, že by uvítal zapojení Číny do řešení severokorejské krize. Upozornil ale, že je připraven jednat i sám, pokud Peking nebude ochotný se k tvrdšímu postupu vůči KLDR připojit.

