Trumpův stoupenec a odpůrce pomoci Ukrajině. Do čela sněmovny usedl nenápadný Johnson

Americká Sněmovna reprezentantů se po třech týdnech zoufalého vyjednávání opět rozchodila, když republikáni ve středu jednohlasně zvolili nového předsedu. Stal se jím doteď nenápadný politik Mike Johnson z Louisiany. Z fiaska republikánů, kteří kvůli stranickým sporům stopli i pomoc Izraeli, se ale sněmovna jen tak nedostane a Johnson také není tak smířlivým politikem, jak se nyní prezentuje.

Během uplynulých tří týdnů republikáni opakovaně dokazovali, že být nyní předsedou Sněmovny reprezentantů, tedy třetí nejvyšším představitelem Spojených států, je nyní - s nadsázkou řečeno - jednou z nejhorších možných prací. Strana je velmi silně rozdělena a zásadní hlasování, včetně schvalování nového státního rozpočtu, ji teprve čekají, připomněl deník Politico.

Právě spory o podobě rozpočtu zlomily vaz Johnsonovu předchůdci Kevinu McCarthymu. Republikánští kongresmani na začátku října svrhli svého šéfa poté, co přistoupil na kompromis v otázce dočasného financování federální vlády. K sesazení vlastního předsedy Sněmovny reprezentantů došlo poprvé v amerických dějinách.

Nový šéf dolní komory Kongresu už předložil návrh plánu, podle kterého by poslanci schválili rozpočet pouze do poloviny ledna nebo března. Je ale otázkou, zda se mu záměr podaří ve sněmovně prosadit. Má na to jen několik týdnů, jinak se americký státní aparát kompletně zastaví.

Johnson při volbě získal jednomyslnou podporu republikánů, je přitom jedním z nejkonzervativnějších republikánů a patří ke skupince oddané bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Louisianský politik byl do Kongresu poprvé zvolen v roce 2016. Působil také v týmu Trumpových obhájců během prvního impeachmentu v roce 2019, kterému exprezident čelil za zneužití moci a obstrukce v Kongresu, uvedl list The Guardian.

Neuznal výsledky voleb

Johnson hrál také klíčovou roli při Trumpově snaze zvrátit výsledek posledních prezidentských voleb, připomněl deník New York Times. Když Texas k americkému nejvyššímu soudu podal žalobu, v níž žádal, aby soudci zrušili platné volební hlasy z Wisconsinu, Michiganu, Pensylvánie a Arizony, zorganizoval Johnson na Trumpovu podporu memorandum.

K podpisu přiměl 125 svých republikánských kolegů ze Sněmovny reprezentantů. Své kolegy přemlouval navzdory tomu, že mu právník republikánů sdělil, že je dokument protiústavní. Není tak překvapením, že Johnson byl také jedním ze 147 republikánů, kteří hlasovali proti potvrzení výsledků voleb.

V současné době působí jako místopředseda republikánského sněmovního klubu, kam ho loni straničtí kolegové jednomyslně zvolili. Nyní se stal nejvýše postaveným politikem, jakého Louisiana kdy měla. Do dolní komory Kongresu byl zvolen za velmi konzervativní a jednoznačně republikánský okrsek, kde v posledních volbách porazil Trump Bidena o 24 procentních bodů.

Boj proti LGBT + a potratům

Johnson před vstupem do Kongresu působil v letech 2015 až 2017 v louisianském zákonodárném sboru a pracoval jako právník mimo jiné pro konzervativní organizaci Aliance bránící svobodu zaměřenou proti LGBTQ+ lidem. Obhajoval tak například louisianský zákaz manželství osob stejného pohlaví nebo velmi přísné protipotratové zákony.

"Podporujete právo ženy, která je jen pár vteřin před porodem zdravého dítěte, na potrat?" pronesl Johnson loni během slyšení v soudním výboru, který o federálním zákazu potratů rozhodoval. Když doktorka Yashica Robinsonová, členka představenstva organizace Lékaři za reprodukční zdraví, odpověděla, že k takové situaci nikdy nedošlo, Johnson ještě přitvrdil a prohlásil, že potraty se dějí i přímo během porodů, popsal list New York Times.

Podobné názory dokazují, že je nový předseda sněmovny velmi konzervativním evangelíkem. Během svého politického působení také představil zákony podporující náboženskou svobodu a mezi skupinami bojujícími za práva věřících Američanů je velmi oblíbený.

Na federální úrovni například představil obdobu floridského zákona přezdívaného "neříkej gay", který zakazuje vyučovat o sexuální orientaci a genderové identitě na školách. Podle deníku Washington Post také bojoval proti léčbě umožňující změnu pohlaví.

Konec pomoci Ukrajině

Když se v roce 1999 oženil se svou ženou Kelly Johnsonovou, uzavřeli spolu dohodu, ve Spojených státech známou jako "covenant marriage agreement", která ztěžuje případný rozvod. Dohoda se opírá o konzervativní křesťanskou myšlenku a je populární v některých státech USA. Následně Johnson koncept veřejně propagoval.

"Moji rodiče jsou rozvedení. Jak ví každý, kdo si tím prošel, byla to traumatizující věc pro celou naši rodinu. Jsem velkým zastáncem manželství, věrnosti a všech věcí, které k tomu patří. Na vlastní oči jsem viděl, jakou spoušť může rozvod způsobit," prohlásil tehdy.

Kromě svých konzervativních názorů je stejně jako další k Trumpovi loajální lidé přesvědčen o tom, že by Spojené státy měly omezit pomoc Ukrajině.

"Americké matky mají problém sehnat dětskou výživu, ceny benzinu jsou rekordně vysoké a americké rodiny se snaží vyjít s penězi, aniž by musely nadmíru řešit, na co konkrétně peníze dají," kritizoval v květnu další balíček pomoci pro válkou zmítanou zemi ve výši téměř 40 miliard dolarů (asi 935 miliard korun).

