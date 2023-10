Kennedyho synovec může zamíchat kartami v prezidentské volbě. Bere hlasy Trumpovi

Americké prezidentské volby mají nečekaného černého koně. Podpora nezávislého kandidáta Roberta Kennedyho se v posledních průzkumech vyšplhala na 13 procent. Je sice nepravděpodobné, že by synovec exprezidenta Johna Kennedyho vyhrál, kvůli svým alternativním názorům ale bere voliče hlavně bývalé hlavě státu Donaldu Trumpovi. Hrozí také, že by kvůli němu nemusel zvítězit ani jeden z kandidátů.

Kennedy, který pochází z jedné z nejslavnějších amerických politických rodin, v říjnu oznámil, že odstupuje z demokratického souboje o Bílý dům a bude kandidovat jako nezávislý kandidát. Mnozí demokraté se v tu chvíli báli, že bývalý environmentalista Bidenovi sebere hlasy.

New York Magazine napsal, že Robert Kennedy byl dlouho považován "za progresivního, i když trochu bláznivého politika". Zvlášť během pandemie koronaviru ale začal veřejně vystupovat proti očkování a stal se zastáncem konspiračních teorií. Právě kvůli těmto postojům nyní bere voliče hlavně Trumpovi.

Republikáni ještě nemají zvoleného kandidáta na prezidenta, ve všech průzkumech ale jednoznačně vede Trump. Nový průzkum pro deník USA Today ukazuje, že kdyby o voliče příští rok usilovali Biden, Trump, Kennedy a nezávislý kandidát Cornel West, získali by Biden i Trump 37 procent a Kennedy 13. Osm procent voličů je zatím nerozhodnutých, jen čtyři procenta by volila Westa.

Pokud by v průzkumu Kennedy nefiguroval, zvítězil by Trump s 41 procenty a nynější prezident Joe Biden by skončil s 39 procenty.

"Demokraté se bojí, že Bidenovi zkazím volby. A republikáni se bojí, že to zkazím Trumpovi. Pravda je, že mají všichni pravdu. Chci to zkazit oběma," prohlásil Kennedy před nadšeným davem svých podporovatelů.

Aby mohl kandidovat ve všech státech, musí nyní Kennedy nasbírat dostatek podpisů, aby byl připsán na volební lístek. To by ale podle serveru Politico nemuselo být pro Kennedyho zas tak obtížné. Těžší pak bude rozzlobeným protikandidátům dokazovat, že podpisy nejsou zfalšované.

Například Theresa Amatová, která vedla kampaň nezávislému kandidátovi Ralphu Naderovi v letech 2000 a 2004, pro server Politico uvedla, že sbírání podpisů provází složitý systém.

Kennedy se stal tváří nezávislých voličů, jejichž číslo rychle roste. Nyní se k nim řadí asi polovina voličů, kterým se nelíbí rozdělený politický systém dvou stran, jež se navzájem blokují. Navíc Biden i Trump jsou velmi nepopulární kandidáti a tři čtvrtiny voličů si nepřejí, aby se v roce 2024 opakoval jejich volební souboj z posledních prezidentských voleb, které nakonec vyhrál Biden.

Nerozhodný souboj

Nezávislí kandidáti historicky získali jen zanedbatelný počet hlasů, Kennedy by ale mohl situaci změnit, pokud jeho podpora zůstane takto vysoká. Není pravděpodobné, že by se sám stal prezidentem. Mohl by ale v některých státech získat dostatečně velkou podporu, aby tam vyhrál, nebo aby mu některé ze svých hlasů dal sbor volitelů.

Ve sboru volitelů má každý z padesáti amerických států několik zástupců. Ti poté, co své hlasy odevzdají občané, oznámí, pro kterého z kandidátů bude daný stát hlasovat. Aby některý z kandidátů vyhrál, musí získat alespoň 270 z celkem 538 hlasů. Maine a Nebraska mohou své hlasy rozdělit a dát tak několik hlasů dvěma kandidátům, ostatní dají všechny hlasy vítězi.

Pokud by byl souboj mezi Bidenem a Trumpem vyrovnaný jako minule, jak to naznačují předvolební průzkumy, záleželo by skutečně na každém hlasu. Kdyby některé získal Kennedy, je možné, že by ani jeden z hlavních kandidátů nezískal potřebnou absolutní většinu.

V takovém případě by prezidenta volila Sněmovna reprezentantů, kde by měl každá stát jeden hlas a budoucí prezident by potřeboval získat alespoň 26 hlasů. Viceprezidenta by volil Senát, v němž by kandidát musel získat nadpoloviční většinu - alespoň 51 hlasů.

