Jaký bude "náhradník" Matoviče? Heger je klidný sjednotitel, formální i na Facebooku

"Pokud se někoho tato tisková konference dotkla, tak se mu omlouvám," zaznělo z úst Eduarda Hegera pár minut poté, co ho slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala zastupujícím ministrem zdravotnictví. Byl tehdy jediným z hnutí OLaNO, kdo se omluvil za vystoupení premiéra Matoviče. Brzy se zřejmě sám stane slovenským premiérem, v úterý ho prezidentka Čaputová pověří sestavením nové vlády.

Igor Matovič tehdy označil odchod svého ministra zdravotnictví Marka Krajčího za "nejabsurdnější demisi na světě" a znovu zaútočil na své koaliční partnery. Svým vystoupením Matovič pohřbil dohodnuté příměří v koalici a vládní krize tak pokračovala dál. Nedávno vyvrcholila.

"Myslím, že je to takový klidný sjednotitel," říká o Hegerovi bratislavský župan Juraj Droba ze strany Svoboda a Solidarita (SaS), který ministra financí a dočasného šéfa zdravotnictví zná dvacet let, jak píše slovenský deník SME.

Poznali se ve Washingtonu a působili ve firmě, která stála za exkluzivní vodkou vyváženou do USA. Heger je kmotrem Drobova syna a je konzervativec, Droba se hlásí k liberálům. Tvrdí, že se jeden od druhého leccos přiučí.

"V praxi by byl při komunikaci smířlivější, dal by prostor pro diskusi, asi by nedělal nějaká radikální, jednostranná rozhodnutí, ale vždy by se poradil a respektoval by koaliční partnery," odhaduje Droba, jak by se Heger choval ve funkci premiéra.

Heger má teď premiérský post na dosah. Koaliční krize má skončit rošádou mezi ním a Igorem Matovičem. Heger se stane premiérem a Matovič převezme vedení ministerstva financí.

Deník SME v souvislosti s tím oslovil politology s otázkou, co v Hegerově komunikaci vypozorovali a jakým by mohl být předsedou vlády.

Není strhující, ale věcný

Politologové ho nepovažují za typ politika, který by dokázal svými strhujícími a emotivními vystoupeními zaujmout tak jako Matovič.

Ten podle SME používá i na veřejnosti slangové výrazy, kterými ještě zdůrazňuje emoce. Složité jevy dokáže veřejnosti vysvětlit velmi jednoduše. Při vysvětlování účinků plošného testování ale například několikrát fakta přizpůsoboval tomu, jak mu to vyhovovalo. Nemá ani problém napadat koaliční partnery.

Pod vlivem emocí se Matovičovi na veřejnosti opakovaně roztřásl hlas, například v prosincové relaci rádia Expres, kde ho moderátor vyzval, aby lidem před Vánocemi něco vzkázal. Matovič řekl, že ho "mrzí, že máme za ministra hospodářství idiota, který není schopen nakoupit testy". Hovořil o šéfovi SaS Richardu Sulíkovi, který čekal s nákupem antigenních testů na další plošné testování. Argumentoval tím, že mu tehdejší ministr zdravotnictví Krajčí nedodal podklady.

Jako ministr zdravotnictví je Heger podle politologa Radoslava Štefančíka komunikačně zručnější než jeho předchůdce. "Marek Krajčí byl někde v druhé lize. Eduard Heger je poslední v první lize," myslí si. "Určitě ale není na úrovni Matoviče, ministra obrany Jaroslava Nadě nebo šéfa Hlasu Petra Pellegriniho."

Heger je o hodně zdrženlivější, věcnější, používá odbornější jazyk. Tak ho hodnotí podle jeho předchozích vystoupení a ze dvou tiskových konferencí v roli ministra zdravotnictví politolog Pavol Baboš.

"Stačí říct, že ochráníme životy lidí, ne že ochráníme životy občanů Slovenské republiky," upozorňuje na formálnější Hegerovo vyjadřování politolog.

Když se jeho projev skládá z několika složitějších slovních spojení a odbornějších výrazů, na které je Heger jako ministr financí zvyklý, může být jeho vystupování pro běžné lidi méně přitažlivé.

"A politik, kterého nikdo neposlouchá, je zbytečný. Jde ale o míru a při troše práce s projevem se může Heger přiblížit tomu, že více zaujme," myslí si Baboš.

Formální i na Facebooku

Hegerův styl může na druhé straně přinést větší klid do komunikace s veřejností i ve vládě. "V krizových časech bude formálnější a víc konsenzuální komunikace směrem k veřejnosti pozitivní změnou," říká Gabriel Tóth z PR agentury Katedra komunikace.

Hegerovo formálnější vyjadřování je viditelné i na sociálních sítích, kde na rozdíl od Matoviče využívá veřejnou stránku ministra financí, a ne svůj osobní profil.

Jako dočasný ministr zdravotnictví na Facebooku upozorňuje na to, co schválila vláda, nebo že ministerstvo spustilo tzv. "čekárny na očkování".

Poslední Matovičův status, po kterém se během koaliční krize odmlčel, je z 9. března. Zveřejnil tehdy vulgární soukromou zprávu od rozzlobeného manžela šéfky Státního úřadu pro kontrolu léčiv a bývalého poradce prezidenta Andreje Kisky Radoslava Baťa, se kterým se dostal do konfliktu.

"Vyhýbá se prvoplánovým útokům nebo příspěvkům z osobního života, které tvoří velkou část obsahu Facebooku Igora Matoviče," říká o Hegerovi Tóth.

I přes rozdíly mezi ním a současným premiérem ale v Hegerově komunikaci nachází Baboš i něco společného. "Když použil hesla typu 'semkněme se', hned jsem si říkal, že je používá i Matovič, a cítil jsem v tom snahu, aby poselství jejich hnutí OLaNO byla stejně formulována," popsal.

Když premiér není šéfem strany

Jednání vlády by mohla být pod Hegerovým vedením klidnější. Složitější to může být v koaliční radě, kam budou dál chodit Matovič i Sulík (ten nedávno odstoupil z pozice ministra hospodářství - pozn. red.). A protože moc bude mít stále v rukou lídr hnutí OLaNO Matovič, může se stát, že Heger si neprosadí všechno, co by si přál.

Peter Pellegrini ještě jako premiér za Směr například podpořil ministryni zdravotnictví Andreu Kalavskou ve velké reformě nemocnic, tu pak ale zastavil šéf strany Robert Fico.

"Může se tedy stát, že Heger přijde s nějakým návrhem zákona, který si na vládě vydiskutuje a v nějaké podobě schválí, a Igor Matovič potom zjistí, že se mu na tom ještě něco nelíbí, a zablokuje ho," tvrdí Baboš.

Jestli bude Matovič pokračovat v konfrontačním stylu i mimo úřad předsedy vlády, může Hegerova změna komunikace v koalici přijít vniveč, myslí si také Tóth.

