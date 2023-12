Kubánská revoluce zažehla sourozenecký svár. Fidelova sestra raději zběhla k CIA

Když v roce 2016 zemřel bývalý kubánský diktátor Fidel Castro, jeho sestra se nechala slyšet, že se navzdory vzájemně napjatým vztahům cítí, jako by ztratila část sebe. Se svým bratrem nebyla v kontaktu přes půl století a mluvila o něm jako o zrádci. Přežila ho skoro přesně o sedm let, protirežimní aktivistka Juanita Castrová zemřela toto pondělí ve věku devadesáti let.

