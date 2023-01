Kdo byl ministr Monastyrskyj: Jako první řekl Zelenskému o útoku na Ukrajinu

Denys Monastyrskyj se v létě 2021 stal ministrem vnitra a vystřídal těžkou váhu ukrajinské politiky Arsena Avakova. Muže, který zahynul při středečním leteckém neštěstí u Kyjeva, by bylo možné označit za typický a charakteristický příznak kádrové politiky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, píše britská stanice BBC.

Monastyrskyj byl mladý, ministrem ho jmenovali v jednačtyřiceti letech. Jako kandidát právních věd byl kompetentní v právních otázkách, ale nikdy nebyl součástí ukrajinského systému vymáhání práva a neměl politické zkušenosti.

Lze předpokládat, že lidé jako Monastyrskyj představovali budoucnost Ukrajiny coby země, kterou se chystal vybudovat prezident Volodymyr Zelenskyj. Nakolik byl Monastyrskyj systémotvornou postavou v ukrajinské mocenské struktuře, zejména po vypuknutí války, je ale diskutabilní.

Nesporné je, že zastával přímo opačný styl řízení než jeho předchůdce Avakov, který počítal se soustředěním mocenských pravomocí v jedněch rukou. Monastyrskyj od prvního dne v křesle ministra poskytoval maximální samostatnost pohraničníkům, záchranářům a národní gardistům, kteří spadají pod resort vnitra.

I vlastním příkladem předváděl změnu přístupu k ministerstvu vnitra: osobně ve škole vedl hodinu o bezpečnosti silničního provozu nebo se zasazoval o volný obchod se zbraněmi. Něco takového bylo pro starší generaci strážců zákona nemyslitelné. A také v rozhovoru s listem The Washington Post prohlásil, že to byl právě on, kdo v noci 24. února jako první oznámil prezidentovi Zelenskému, že ruská vojska vtrhla na Ukrajinu.

Zahynuli i členové jeho týmu

Monastyrskyj ve středu ráno spolu se svým týmem odletěl z Kyjeva na cestu, o níž je známo jen to, že ministr měl namířeno na jedno z "horkých míst" na mapě Ukrajiny. První náměstek Monastyrského, jeho vrstevník Jevhenij Jenin, byl také na palubě zříceného vrtulníku.

Na rozdíl od svého šéfa byl mimořádně zkušeným státním úředníkem. Absolvent akademie tajné služby SBU se více než deset let věnoval diplomatické kariéře. Následně tři roky pracoval jako zástupce generálního prokurátora se zodpovědností za mezinárodní spolupráci.

Právě na něm v mnohém spočívaly mezinárodní soudní procesy, které Kyjev vedl proti Moskvě kvůli škodám způsobeným Ukrajině ruskou agresí či kvůli vrácení historických "zlatých pokladů". V Monastyrského týmu měl Jenin na starosti spolupráci s ministerstvy jiných zemí.

Katastrofa, která připravila vedení ukrajinského ministerstva vnitra o životy, šokovala Ukrajinu i kvůli dalším okolnostem: vrtulník se zřítil na jednu ze sekcí školky uprostřed města Brovary, které je satelitem metropole Kyjeva. Ví se o třech dětech mezi oběťmi, více než deset jich bylo zraněno.

Nyní pokračuje odstraňování trosek. Otázky, kdo by mohl vystřídat Monastyrského ve funkci, se zdají být mírně řečeno nevhodné. Stejně tak se Kyjev zdržuje vyjádření ohledně možných příčin katastrofy. Vyšetřovatelé zatím vyzvali očité svědky, aby se přihlásili policii. Ale i v prvních komentářích ukrajinští představitelé zdůrazňují, že ministerstvo vnitra funguje normálně a že tragédie neovlivní chod úřadu.

Při pádu ukrajinského vrtulníku poblíž školky zahynulo 18 lidí včetně ministra vnitra a dětí (18. 01. 2023)