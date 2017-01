Kanadská policie zatkla slovenského kapitána, který opilý omdlel v kabině letadla

před 36 minutami

Kanadská policie zatkla pilota společnosti Sunwing, který přišel do kokpitu letadla Boeing 737 silně opilý. Podle americké CNN je zadrženým sedmatřicetiletý slovenský kapitán a pilot Miroslav Gronych. Policisté jej zatkli v Calgary, odkud měl letět s 99 pasažéry na palubě do města Regina a dále pak do Winnipegu a Cancúnu v Mexiku. Na podivné jednání pilota upozornil policii personál letiště. Podle druhého pilota pak Slovák v kabině omdlel. Nízkonákladová společnost Sunwing se za incident v oficiálním oznámení omluvila a označila ho za "velmi nešťastnou událost". Televizní stanice Nova tvrdí, že muž je zaměstnancem české společnosti Travel Service, která Sunwing pronajímá letadla i piloty.

autor: Zahraničí