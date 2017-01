Polák, který hrozil bombou v letadle nad Českem, je nepříčetný. Výslech nikam nevedl, tvrdí policie

před 21 minutami

Polák, kvůli jehož výhrůžkám muselo v Praze nouzově přistát letadlo směřující do Varšavy, je podle znalce nepříčetný. Muž je nyní v psychiatrické léčebně, svůj čin zdůvodnil nasloucháním Bohu. Policie již vyloučila teroristický motiv činu.

Praha - Polský cestující, který byl v pátek po výhrůžce bombou v letadle letícím do Varšavy zadržen v Česku, je podle znalce nepříčetný. ČTK to v neděli řekla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Letoun po výhrůžce nouzově přistál na pražském ruzyňském letišti. Tuzemská policie již dříve vyloučila teroristický motiv činu, zadržený tvrdil, že vyslyšel Boha.

Muž je nyní v psychiatrické léčebně a další zkoumání jeho stavu rozhodnou, zda bude zastaveno trestní stíhání.

Letadlo Boeing 737-800 polských aerolinií Enter Air se 160 pasažéry na palubě nouzově přistálo v Praze v pátek zhruba ve 20:50. Při letu ze Španělska do Polska totiž osmašedesátiletý muž tvrdil, že je v letadle bomba, která vybuchne, pokud stroj přistane ve Varšavě. Po přistání muže zadržela zásahová jednotka cizinecké policie. Podle Rendlové sice muž s policisty nespolupracoval, ale nechoval se agresivně.

V sobotu se muž podrobil znaleckému psychiatrickému zkoumání. "Znalec vyhodnotil, že je tato osoba nepříčetná," uvedla mluvčí cizinecké policie. Polák byl umístěn do psychiatrické léčebny v Česku, kde bude dále zkoumán jeho duševní stav.

Muž je podezřelý ze šíření poplašné zprávy a ohrožení letounu. Trestní řízení je ale podle Rendlové závislé na výsledku konečného znaleckého zkoumání v léčebně.

"Jestli bude potom vyhodnoceno, že v době spáchání skutku nebyl trestně odpovědný v souvislosti se svým psychickým stavem, tak lze očekávat, že bude stíhání zastaveno," doplnila. Celá věc bude podle ní pravděpodobně předána do Polska. "Je to polský občan a stalo se to na palubě polského letadla," řekla.

Zadržený muž v sobotu podal policii vysvětlení. "To podání vysvětlení ale v zásadě samo o sobě vůbec k ničemu nevedlo," dodala mluvčí. Polák podle dřívějších informací policie obhajoval své jednání tím, že naslouchal Bohu. Manželka zadrženého, která s ním také byla v letadle, řekla policii, že její muž již několik dní předtím a také v minulosti nebyl psychicky v pořádku.

Při incidentu nebyl nikdo zraněn ani nevznikly škody na majetku. Pyrotechnici během prohlídky stroje ani cestujících žádnou výbušninu nenašli. Ostatní cestující se v sobotu ráno vrátili do Varšavy.

autor: ČTK