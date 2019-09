Jourová se má stát místopředsedkyní komise a dohlížet na fungování demokracie

Česká eurokomisařka Věra Jourová by se měla stát jednou z místopředsedkyň nové Evropské komise. Informovaly o tom Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na své zdroje. Podle nich bude Jourová místopředsedkyní pro demokracii, právní stát a základní práva. Že by Jourová měla mít na starosti tyto oblasti, napsal už minulý týden server Politico. Neinformoval ale o tom, že by Jourová měla být místopředsedkyní.

Pokud Jourová skutečně dostane na starosti dohled nad dodržováním principů právního státu, může se dostat do ostrých konfliktů s Polskem a Maďarskem. Současná Evropská komise jejich vlády viní z podrývání právního státu, především z omezování nezávislého soudnictví. Několikrát už jí dal za pravdu i Soudní dvůr EU, tedy nejvyšší soud v osmadvacítce. Varšava i Budapešť všechna nařčení odmítají jako politicky motivovaná.

"Pokud Jourová skutečně dostane na starost dohled nad fungováním právního státu, bude to silné portflolio. Zároveň by ale šlo o určitý danajský dar. Měla by velmi obtížnou pozici," řekl Hospodářským novinám Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky.

Podle HN má mít nová Evropská komise pod vedením německé političky Ursuly von der Leyenové celkem šest místopředsedů. List ale upozorňuje, že rozdělení portfolií se ještě může na poslední chvíli změnit. Jourové se to stalo už před pěti lety, kdy nakonec překvapivě místo regionální politiky dostala v Evropské komisi pod vedením Jeana-Claudea Junckera na starost spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost mužů a žen. Von der Leyenová zveřejní rozdělení postů ve své komisi zítra.

Podle seznamů, které mají HN k dispozici, by se například Francouzka Sylvie Goulardová měla stát eurokomisařkou pro hospodářskou soutěž. Mezinárodní obchod by měl dostat na starosti irský kandidát Phil Hogan. Slovák Maroš Šefčovič by měl dostat portfolio pro bezpečnost. Zdroj z Bruselu ale HN řekl, že očekává, že Šefčoviče nakonec von der Leyenová pověří vedením nějakého ekonomického portfolia.

Eurokomisaře sice do Evropské komise vysílá jeho domovská země, v Bruselu pak ale nesmí hájit její zájmy. Měl by dbát na to, aby svou funkci vykonával v zájmu celé unie. Komise je klíčovou unijní institucí - dohlíží na dodržování evropských předpisů a může navrhovat nové. Ty se následně stanou zákonem, pokud je podpoří členské státy unie a europoslanci.

Nová Evropská komise pod vedením bývalé německé ministryně obrany von der Leyenové by se měl ujmout funkce od 1. listopadu. Ještě předtím ji ale musí schválit Evropský parlament.

Video: Věra Jourová se dostala do prestižního žebříčku časopisu Time