Jourová má silnou konkurenci. O ekonomiku je v Evropské komisi tlačenice

Srpen je měsícem, kdy si dovolenou berou nejen miliony "obyčejných" lidí po celém světě, ale i vrcholní politici. Budoucí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová si ale letos k moři ani do hor neodskočí. Celý srpen stráví ve své bruselské kanceláři nebo na cestách po jednotlivých hlavních městech zemí Evropské unie. Skládá dohromady novou Evropskou komisi, do níž Česko opět vyslalo současnou eurokomisařku Věru Jourovou. Ta má v dosavadní komisi vedené Jeanem-Claudem Junckerem na starosti justici, ochranu spotřebitele a rovnost mužů a žen.

Evropská komise je klíčovou institucí Evropské unie. Dohlíží na dodržování platných evropských pravidel a může navrhovat nová. Ta následně vstoupí v platnost, pokud je schválí členské státy EU a europoslanci.

Dosavadní německá ministryně obrany von der Leyenová by měla nahradit Junckera na podzim. Nyní jedná se všemi premiéry či prezidenty států unie. Ti jí nabízejí své kandidáty na posty eurokomisařů a snaží se ji přemluvit, aby jim ve své komisi přidělila co nejlepší oblast.

"Chceme digitální ekonomiku, mezinárodní obchod, vnitřní trh nebo nějaké jiné ekonomické portfolio," prohlásil český premiér Andrej Babiš (ANO), který se s von der Leyenovou setkal v pondělí v Bruselu.

Sama von der Leyenová schůzku nijak nekomentovala. To, jakým způsobem jednotlivá portfolia ve své komisi rozdělí, je jen a pouze na ní. Po lídrech zemí EU chce, aby aspoň polovinu příští komise tvořily ženy. "Pokud mi členské státy nenavrhnou dostatek žen, bez váhání je požádám o nová jména. Od roku 1958 bylo ve funkci celkem 183 eurokomisařů. Jen 35 z nich byly ženy. To je méně než 20 procent. Tvoříme polovinu populace a chceme spravedlivý podíl," prohlásila.

Z tohoto pohledu je Česko díky nominaci Věry Jourové ve výhodě. Ženu zatím nominovalo pouze osm států, vedle Česka a Německa, jehož občankou je právě von der Leyenová, jde například o Dánsko, Finsko nebo Bulharsko. Některé státy ale ještě žádného kandidáta nepředstavily, takže podíl žen nejspíš ještě vzroste.

Příliš velký zájem

Jourová podle všeobecného mínění v současné Evropské komisi uspěla. Americký časopis Time ji letos zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí na světě, a to hlavně kvůli jejím snahám zlepšit ochranu dat na internetu.

"Věra Jourová byla velice úspěšná, měla velice těžké portfolio. Myslím si, že už tím, že je žena a že byla úspěšná, bychom mohli mít šanci získat nějaké ekonomické portfolio," prohlásil Babiš po schůzce s von der Leyenovou.

O ekonomickou oblast je ale mezi členskými státy tradičně tlačenice. Veřejně už o podobný post vedle Česka projevily zájem například Itálie, Francie, Slovensko, Polsko, Estonsko či Lotyšsko.

Obecně platí, že vlivné je takové portfolio, ve kterém má Evropská komise velké pravomoci nebo v němž se dá v příštích letech očekávat, že komise přijde s řadou nových návrhů. Jde například o hospodářskou soutěž, mezinárodní obchod, vnitřní trh, digitální ekonomiku či životní prostředí.

Von der Leyenová při rozdělování portfolií přihlédne například k tomu, jaké zkušenosti jednotliví kandidáti s danými oblastmi mají. Například Estonci do komise vysílají bývalou ministryni hospodářství Kadri Simsonovou, která má tak na zisk ekonomické oblasti velmi slušné šance. Jourová by zase, vzhledem ke svým dosavadním zkušenostem, mohla pomýšlet například na digitální ekonomiku.

Při obsazování budoucí komise ale hraje roli i politický lobbing jednotlivých premiérů nebo to, k jakým politickým frakcím v EU patří. Důležitá je taky pověst dané země - těžko se dá očekávat, že by polský nebo maďarský kandidát dostal na starost oblast justice, když současné vlády ve Varšavě a Budapešti podle Bruselu porušují pravidla fungování právního státu.

Stejně tak by bylo velkým překvapením, kdyby Jourová řídila regionální politiku, tedy rozdělování dotací z evropských fondů, byť se této oblasti věnovala řadu let předtím, než do současné Evropské komise nastoupila. Důvodem je fakt, že premiéra Babiše, stranického kolegu Jourové, česká policie obvinila z podvodu s evropskými penězi a podle předběžné auditní zprávy Evropské komise je ve střetu zájmů kvůli rozdělování evropských dotací v Česku.

Nikdo nesmí nadržovat

Členy Evropské komise sice nominují jednotlivé státy EU, v komisi pak ale eurokomisaři nesmějí zájmy své domovské země zastávat. Podle pravidel musí hájit obecný evropský zájem, tedy to, co je prospěšné pro unii jako celek. Jourová tedy Česku nesmí "nadržovat".

Věra Jourová v nové Evropské komisi usedne, pokud složení komice jako celku schválí Evropský parlament. Na hlasování by mělo dojít v říjnu.

Ještě předtím projde každý kandidát takzvaným slyšením. V něm europoslanci zkoumají, jestli má o portfoliu, které by v komisi získal, dostatečný přehled. V minulosti si europoslanci opakovaně vynutili stažení některých kandidátů, například slovinského. Daná země pak za ně nominovala náhradu.

Podívejte se na video k nové šéfce Evropské komise von der Leyenové: