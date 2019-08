Jourová má v Evropské komisi zájem o digitální agendu, vnitřní trh nebo obchod

před 1 hodinou

Kandidátka na eurokomisařku a současně dosavadní eurokomisařka Věra Jourová by měla v Evropské komisi při výběru portfolia zájem mimo jiné o digitální agendu, vnitřní trh nebo obchod. Za svoji prioritu považuje silnou, odolnou, soudržnou a stabilní Evropu. Řekla to poslancům ze sněmovního výboru pro evropské záležitosti, který projednává její nominaci do komise i pro nové období. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že vláda chce příští pondělí Jourovou formálně nominovat.

Babiš řekl, že Česko poprvé během svého členství v EU nominuje osobu, která ve strukturách unie působila celé minulé volební období. "Takže si myslím, že je to velice vhodný kandidát," řekl na adresu Jourové. Připomněl, že komisař nezastupuje české zájmy, ale evropské. Jourová má silnou konkurenci. O ekonomiku je v Evropské komisi tlačenice číst článek Také Jourová řekla, že nemůže jakožto eurokomisařka zastupovat české zájmy. Je ale přesvědčena, že všechno, co navrhla a prosadila, bylo ku prospěchu Česka. "Nemám pocit, že bych něco dělala proti zájmům České republiky," řekla. Za svoji prioritu označila Jourová silnou, odolnou, soudržnou a stabilní Evropu. Zdůraznila, že na evropské úrovni by se měly dělat jen ty věci, které přesahují možnosti jednotlivých členských států. Předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) se Jourové zeptal, zdali necítí určitá omezení kvůli tomu, že ji nominuje vláda, jejíž předseda je podezřelý ze střetu zájmů. Podle návrhů auditních zpráv z Bruselu má premiér Babiš dále vliv na společnost Agrofert, kterou převedl do svěřenského fondu, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Babiš to popírá. Jourová odpověděla, že žádné limity necítí. Pokud by se setkala s následky nějakých omezení, pokud by nemohla obdržet nějaké portfolio kvůli tomu, že je z Česka, považovala by to za dávku nedůvěry a téměř urážku své osoby, protože se cítí být nezávislou.