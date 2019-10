Johnsonovi se opět podařilo vyvrátit rozšířené názory, píše BBC o brexitové dohodě

Pro uzavření nové dohody o odchodu Británie z Evropské unie musely učinit ústupky obě strany, píší ve čtvrtek komentátoři po ukončení vyjednávání v Bruselu. Někteří vyzdvihují skutečnost, že navzdory opakovanému odmítání ze strany unijních lídrů nakonec návrh "rozvodové" dohody doznal změn. Například web Politico ale soudí, že radikálněji musel původní požadavky změnit Londýn.

Média připomínají, že podmínky brexitu vyjednané vládou britské expremiérky Theresy Mayové zůstaly z drtivé většiny v původní podobě. "Devadesát pět procent této upravené dohody tvoří dohoda uzavřená předchůdkyní premiéra Borise Johnsona," napsal bruselský zpravodaj BBC Adam Fleming. Podobně výsledek hodnotí také deník The Times, podle kterého změny nejsou příliš dramatické.

List Financial Times nicméně ve své analýze hovoří o významném politickém úspěchu pro britského premiéra. "EU říkala, že nebude znovu otvírat dohodu o vystoupení ani přepracovávat irskou pojistku. Johnson je k tomu donutil a zajistil změny. Nahradil celobritskou pojistku, kterou tolik nenáviděli konzervativní poslanci… pojistkou, která se týká čistě Severního Irska," hodnotí deník.

"EU říkala, že neustoupí. Jeho (Johnsonovi) bývalí konzervativní kolegové a kolegové z opozice tvrdili, že je to celé podvod. Ale po krkolomných vyjednáváních byla uzavřena dohoda a zbytek kontinentu ve věci kontroverzní pojistky ustoupil," napsala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. Johnsonovi se podle ní opět podařilo vyvrátit rozšířené názory.

Kuenssbergová ale stejně jako další komentátoři popisuje i kompromisy ze strany britské vlády. Především se skloňuje skutečnost, že na základě nového plánu se bude Severní Irsko řídit některými unijními regulacemi, zatímco jej od zbytku Británie v praxi bude dělit celní hranice. "Ačkoli toto představuje jasnou úpravu dohody, kterou EU předtím dojednala s Theresou Mayovou, je to zároveň návrat k podobnému režimu, o jakém Mayová prohlásila, že by na něj žádný britský premiér nemohl přistoupit," uvádí Politico.

Johnson nicméně podle Politico může prezentovat jako své vítězství to, že z právního hlediska bude po brexitu celé Spojené království tvořit jediné celní území. Británii se také podařilo do dohody dostat mechanismus, který severoirským zákonodárcům umožňuje po čtyřech letech ukončit platnost speciálního režimu.

"Ještě týden zpátky EU vylučovala jakoukoli možnost takového 'jednostranného mechanismu pro ukončení' nebo časových limitů. To se změnilo, když Irsko uznalo, že jelikož by nový přístup Británie uzamknul Severní Irsko do trvalého uspořádání, pak je souhlas (severoirských činitelů) potřebný," poznamenávají The Times.

Tohoto bodu si všiml také deník The Guardian, který nový režim pro Severní Irsko označil za "pojistku s trvalým nádechem". Ve své analýze cituje bývalého diplomata Jeroma Powella, který se podílel na vyjednávání o severoirské mírové dohodě z roku 1998. Powell ve čtvrtek na twitter napsal: "Vtipná stránka tvrzení čísla 10 (Downing Street, pozn. ČTK) o tom, že se zbavili pojistky, je to, že ve skutečnosti ji transformovali ze záložní varianty v definitivní budoucí uspořádání pro Severní Irsko, přičemž region zůstane na jednotném trhu a v celní unii."