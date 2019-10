Lídři zemí Evropské unie podpořili uzavřenou dohodu o odchodu Británie z EU

Lídři zemí Evropské unie podpořili uzavřenou dohodu o britském odchodu z EU. Informoval o tom mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska Preben Aamann, podle něhož summitová jednání o brexitu skončila.

Prezidenti a premiéři v přijatých závěrech rovněž schválili politickou deklaraci o budoucích vztazích Británie a EU. Další kroky k tomu, aby Británie opustila unii na konci října s dohodou, jsou nyní na ostatních unijních institucích a britském parlamentu.

Summit jednal o úmluvě, jejíž přijetí pouhých několik hodin před začátkem vrcholné schůzky oznámila Evropská komise a britská vláda.

"Evropská rada podpořila tuto dohodu a zdá se, že jsme velmi blízko poslednímu kroku," prohlásil po jednání šéf unijních summitů Donald Tusk.

Unijní lídři v závěrech vrcholné schůzky vyzvali Evropský parlament, Evropskou komisi a členské státy (Radu EU), aby "podnikly nezbytné kroky k tomu, aby dohoda vstoupila v platnost 1. listopadu.

Nyní musí dohodu schválit britský parlament a EP. Zatímco na unijní straně se neočekávají zásadní překážky, britský premiér Boris Johnson nemá podporu pro dohodu v Dolní sněmovně zdaleka jistou.

Babiš: Johnson říkal, že to zvládne

Všechny členské země doufají, že Británie z EU odejde v aktuálním termínu, tedy k 31. říjnu. Po konci jednání o brexitu to řekl český premiér Andrej Babiš.

"Všichni doufáme, že to dopadne a že zkrátka Velká Británie odejde k 31. 10. s dohodou," řekl Babiš českým novinářům. Britský premiér byl podle něj "velice sebevědomý" a "říkal, že to zkrátka zvládne".

Johnson podle českého premiéra na summitu vyloučil, že by požádal o nový odklad termínu brexitu, jak mu to za určitých okolností nařizuje zákon schválený v parlamentu na počátku září.

Před začátkem čtvrteční vrcholné schůzky se spekulovalo, že by další odklad termínu brexitu mohli v závěrech vyloučit sami lídři EU, aby dostali britské poslance pod tlak.

"Já nebudu nikomu vyhrožovat a dávat ultimáta," řekl k tomu předseda české vlády. "Pokud by to ten britský parlament neschválil a my bychom řekli, že už nebudeme prodlužovat, tak vlastně tím potvrdíme 'hard brexit' a to já určitě za Českou republiku nebudu podporovat," zdůraznil Babiš s odkazem na možnost odchodu Británie z EU bez dohody.

Nyní je podle Babiše třeba vyčkat, jak dopadne hlasování v britském parlamentu, který se bude novou brexitovou dohodou zabývat v sobotu. "Spekulovat, co bude v sobotu, je podle mého názoru zbytečné," řekl předseda české vlády. Pokud by novou dohodu britští poslanci ale přece jen odmítli, musela by podle něj EU hledat nové "řešení".