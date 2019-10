Corbyn očekává do Vánoc mimořádné volby v Británii. Chce být prozatímním premiérem

Šéf britských labouristů Jeremy Corbyn označil za velmi pravděpodobné, že se v Británii ještě do vánočních svátků uskuteční mimořádné parlamentní volby. Konstatoval, že případné druhé referendum o brexitu by se mělo uskutečnit až "po zvolení labouristické vlády". Nejdřív volby, pak referendum, zdůraznil opoziční politik v rozhovoru pro televizi Sky News.

Pokud vláda Borise Johnsona ztratí v parlamentu důvěru, měl by se podle Jeremy Corbyna "samozřejmě" stát prozatímním premiérem on sám. Možnost, že by labouristé podpořili jiného kandidáta, označil Corbyn za "hypotetickou". Koalici s žádnou jinou stranou nechystá.

Corbynova slova jsou v rozporu s informací deníku The Times. Podle ní se Corbyn svým blízkým svěřil, že podaří-li se zbavit Borise Johnsona úřadu, podpoří jako kandidáta na post šéfa "vlády národní jednoty" předsedu Dolní sněmovny Johna Bercowa. Sám Corbyn o premiérský post prý usilovat nebude, protože nemá dostatečnou podporu. Bercow byl před rokem 2009, kdy převzal funkci předsedy Dolní sněmovny, poslancem konzervativců.

O možném převzetí premiérské funkce uvažuje i šéfka Liberálních demokratů Jo Swinsonová. Televizi Sky News řekla, že je docela dobře možné, že by po příštích volbách vznikla v Británii vláda Liberálních demokratů, do jejíhož čela by se postavila. Kabinet řízený Corbynem prý liberálové, kteří chtějí brexit úplně zastavit, za žádných okolností nepodpoří.

Corbyn v rozhovoru s britskou televizí řekl, že pokud se Johnsonovi nepodaří dojednat s Evropskou unií podmínky brexitu, a pokud premiér nepožádá o jeho odklad, pak labouristé v parlamentu zasáhnou "s použitím zákona nebo hlasováním o důvěře". Budoucí labouristická vláda nicméně podle něj nebude mít v Dolní sněmovně dostatečnou podporu ke schválení svých zákonů. "Nikdy ale neříkej nikdy," dodal šéf labouristů s tím, že vláda by na "náhlé problémy" musela reagovat.

Jacob Rees-Mogg, který za kabinet dojednává program Dolní sněmovny, britské televizi řekl, že jednání o brexitu jsou nyní závažnější a pozitivnější, než tomu bylo minulý týden. V pátek se vyjednavači Evropské unie a Británie Michel Barnier a Stephen Barclay dohodli, že v příštích dnech urychlí tempo rozhovorů směřujících k možné brexitové dohodě.