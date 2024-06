Jen jsem nad tím kroutil hlavou. Kampaň Motoristům dělalo hnutí STAN, tvrdí marketér

Největším překvapením letošních voleb do evropského parlamentu je úspěch koalice Přísahy a Motoristů. Se ziskem 10,26 procenta skončila třetí a to ani neměla program. Politický marketér Karel Komínek míní, že jim kampaň de facto dělalo hnutí STAN. "Nechali se jimi akorát vyprovokovat a Turka zviditelnili," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

K tomu, aby hnutí Motoristé lídra Filipa Turka uspělo, stačilo namísto volebního programu jen memorandum, ve kterém se staví proti snahám o zrušení práva veta a suverenity Česka. Vymezilo se taky proti nelegální migraci nebo takzvanému Green Dealu. "Pak už jen využili sociální sítě," konstatuje politický marketér Karel Komínek, podle nějž rychlý vzestup strany není až takovým překvapením.

"Když najednou přijde někdo, kdo řekne: 'dost, uděláme to tak, jak to fungovalo předtím, protože to přece fungovalo a nikdo s ním žádný problém neměl,' na část nespokojených voličů to bude mít efekt. Turek má charisma a pro část společnosti může svým způsobem reprezentovat něco jako bezpečný návrat do časů, kdy byl svět ještě v pořádku," vysvětluje Komínek a naráží na to, že Motoristé usilují například o návrat spalovacích motorů.

Právě díky tomu podle Komínka Motoristé uspěli i bez volebního programu. "Stačí, aby voliči měli pocit, že to je ten člověk, který to pro ně zařídí," říká.

Dva poslanecké mandáty v evropském parlamentu Turkově hnutí však podle marketéra také, byť nechtěně, pomohla zajistit jednička kandidátky za hnutí STAN Danuše Nerudová. Nerudová a Turek spolu měsíce před vyvrcholením kampaně vedli spor. Stranické špičky Starostů včetně kandidátů do eurovoleb se vymezili vůči Turkově veřejnému vystupování a urážkám žen, právě protože jeho častým terčem byla zrovna Nerudová, která se s Turkem těsně před volbami utkala v debatě. "A to byla chyba," poznamenává Komínek.

K televiznímu duelu Turka vyzvala právě Nerudová, místo konstruktivní debaty dvou rozdílných kandidátů však šlo o téměř hodinovou hádku. Starostové ale podle Komínka udělali chybu už tím, když o několik měsíců dříve začali na Turkovy urážky reagovat a vracet jim je. Ve volbách skončili až pátí a přestože si věřili na dvouciferný výsledek, získali pouhých 8,7 procent hlasů.

"De facto jim udělali kampaň. Nechápu, jak si ty kroky mohli u sebe obhájit," říká marketér s tím, že když voliči soupeřících táborů viděli, že hnutí na oponenta reaguje negativně, jen se utvrdili v tom, že je jejich rozhodnutí správné. "Starostové si tím možná chtěli zvýšit počet příznivců, ale zajistilo jim to přesný opak," dodává marketér.

Nerudová v rozhovoru pro Aktuálně.cz v pondělí po volbách řekla, že je pro ni úspěch Turka velkým zklamáním. Podle jejích slov byli právě Starostové jediní, kteří upozorňovali na to, jaké riziko hrozí s jeho zvolením. "Kdyby se k nám přidali i ostatní, možná by to dopadlo jinak," řekla nová europoslankyně s tím, že tři čtvrtě roku čelila nadávkám Turka a šikaně jeho fanoušků.

Podle Komínka není jisté, do jaké míry šlo o provokaci nebo o strategický krok. Každopádně by podle něj bylo lepší, kdyby se strana rozhodla, že se nesníží k tomu na urážky reagovat. "Ono by to sice mohlo vypadat arogantně, ale pouze pro ty, kteří vlastně nikdy nezvažovali volbu Starostů. Mezi svými příznivci by si hnutí obhájilo, že jednoduše řeší důležitější věci, než jsou nějaké výpady osobního charakteru," dodává.

Úspěch ve volbách letos slaví především opozice a strany a hnutí, které jsou k Evropské unii kritické. Po vítězném ANO, koalici Spolu a Motoristů se na čtvrtém místě umístilo krajně levicové hnutí STAČILO!, které svými výsledky rovněž předběhlo Starosty.

"Myslím si, že se nemusíme bát, že se výsledky evropských voleb propíšou další rok do těch sněmovních. V evropských volbách voliči většinou zvažují mnohem širší paletu stran, nebojí se experimentovat. Typicky mají tyto volby i malou účast, a to ve výsledku znamená, že jednotlivé hlasy mají větší váhu v celkovém výsledku," tvrdí Komínek.