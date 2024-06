Šlachta: Lidé mají SPD už plné zuby. Turek neonacista není, já byl v kampani tvrdší

Nasadit Filipa Turka do evropských voleb jako lídra se Přísaze vyplatilo. V koalici s Motoristy získala přes deset procent hlasů. Pro šéfa Přísahy Roberta Šlachtu je to signál, že lidé mají chuť, aby se formace uchytila i v domácí politice. "Myslím, že zbytku stran mají plné zuby, už nebudou chtít třeba SPD," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz a Hospodářské noviny.

Po vyhlášení výsledků jste vypadal hodně překvapeně. Čekal jste takový úspěch?

Jsem strašně překvapený. Je to bomba, euforie. Filip Turek a hlavně spojení v koalici zafungovalo. Když jsme jezdili po městech, novináři se mě ptali, proč si myslíme, že se Evropa překresluje. Lidé jsou naštvaní, kam Evropa jde, jakým způsobem se řeší bezpečnost, migrace a Green Deal. Všechno na ně dopadá. Ale naproti tomu si myslím, že jsme nestrašili, ale jen dobře navrhovali naše řešení problémů.

Filip Turek po vyhlášení výsledků řekl, že úspěch v eurovolbách je jenom začátek velkých věcí.

Deklarovali jsme, že jestli bude občany bavit spojení Přísahy s Motoristy, sedneme si a budeme se bavit o dalších možnostech. Výsledek je naprosto úžasný, takže debaty pojedou dál. Mimochodem mám radost i z jižní Moravy, kde jsme dosáhli úspěchu. Tam také kandiduju na podzim do Senátu a stavíme kraje s tím, že někde už bude Přísaha s podporou Motoristů. Je možné, že se spojení uchytí víc i v domácí politice.

V minulých parlamentních volbách jste se s Přísahou do sněmovny těsně nedostali. Proč vám úspěch přinesli až Motoristé?

Nedostali jsme se jen o kousek. Parlamentní volby jsou jiné a jsou o jiných tématech. Evropské volby jsou jedny z nejjednodušších voleb na organizaci, protože vám stačí sestavit jen jednu kandidátku. Naproti tomu parlamentní volby jsou formule 1 mezi volbami.

Není to o jednom hnutí, občané volají po spojování. S lídrem Motoristů Petrem Macinkou jsme nad zaměřením koalice dlouho seděli s cílem, aby jediná spojnice nebyla Antibabiš, jako to dělají ve Spolu. Mluvili jsme o euru, migraci, Green Dealu a zafungovalo to.

V kampani jste sice nezvedali téma Antibabiš, ale místo toho jste se částečně soustředili na lídryni Starostů Danuši Nerudovou.

Pokud byla v kampani Antidanuše, tak to ale začala Danuše svojí kampaní. Paní Nerudovou jsme vyzývali k debatě, ale k debatě odborné. Nemělo to být to, v co se to zvrhlo poslední týden. Nebyli jsme iniciátory tvrdé kampaně. Pondělní debatu si Starostové přáli a chtěli, abychom do ní šli. Turka jsme ale poté stáhli z dalších debat, protože moderátorce Pavlíně Wolfové začaly chodit výhružky. Nechtěli jsme to eskalovat. Šli jsme do toho i s obavou, že můžeme v závěru ztratit.

Když jste byl ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, dělali jste policejní razie proti neonacistům. Co ve vás vyvolávaly fotografie Filipa Turka, v nichž zmiňuje Adolfa Hitlera nebo kde jede v autě se zdviženou pravicí? Neměl jste chvíli pocit, že jste se spojil se špatným člověkem?

Když jsme se s Filipem seznámili, upozorňoval jsem ho na to, o čem politika je. A zejména jsem mluvil o vás novinářích, abych mu zdůraznil, že pokud má tmavá či šedá místa, v kampani vše vyleze. Byť to teď bylo měkčí než u parlamentních voleb.

Říkal mi, že je s tím naprosto srovnaný. Bavili jsme se zejména o daňové trestné činnosti, protože je podnikatel. O spojení s nacismem nepadlo ani slovo. Tři měsíce jsem s ním strávil večery i noci. Kdybych měl dojem, že je extremista nebo že má takové rysy, určitě bych to řešil. A to třeba i tak, že bychom odstoupili.

Jenže za celé čtyři měsíce kampaně jsem byl názorově tvrdší než Filip Turek. Hlavně ohledně bezpečnosti. Když se podívám na jeho mládí, tak to, jestli je to frajer a jak se to líbí lidem, si musí zjistit sám. Příspěvky, na které narážíte, jsou deset i dvanáct let staré. To si musí Filip Turek vyřešit uvnitř sebe. Policie to navíc prošetřuje, takže musí rozhodnout, zda v tom vidí něco trestného.

O Adolfu Hitlerovi mluvil jako o tatíčkovi. To vás neznepokojuje?

U Turka jsem žádné náznaky neonacismu neviděl. Byť já bych něco podobného nikdy nenapsal, nelíbí se mně to a odsuzuju to. Ode mě by nikdo nemohl čekat, že bych něco podobného vůbec jenom připouštěl.

V eurovolbách fungovala evropská témata, jako je Green Deal. Nemáte strach, že Přísaha, případně její koalice s Motoristy, do dalších parlamentních voleb tematicky nebude mít lidem co nabídnout?

Máme co nabídnout, protože naše silná stránka je bezpečnost. Na ministerstvu vnitru sedí Vít Rakušan, můžeme se bavit o jeho schopnostech. Zrovna bezpečnost v souvislosti s národním řešením je naše téma, v Česku chybí policisté, řešíme střelbu na filozofické fakultě.

S Motoristy přišel ekonom Vladimír Pikora, takže máme pokryta i ekonomická témata. Máme týmy na zdravotnictví a zemědělství. Obavu z toho nemám. Lidé by navíc mohli slyšet na novotu, protože zbytku už mají plné zuby. Třeba SPD už chtít nebudou.

Byl byste lídrem do sněmovních voleb?

O tom budeme jednat, jakmile s panem Macinkou budeme mluvit o spolupráci. Musíme se rozhodnout na základě značky, která je silnější. Teď jsme vyhráli evropské volby a jsme šťastní. O zapojení Filipa Turka se budeme také dál bavit.

