Jedna země za druhou. Trumpova bývalá poradkyně poodhalila ďábelský plán Kremlu

Svržení venezuelského diktátora a ruského spojence Nicoláse Madura Spojenými státy znovu vrhlo světlo na dohodu, kterou Kreml nabídl Washingtonu už v roce 2019. Podle Fiony Hillové, tehdejší poradkyně amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruští představitelé tenkrát naznačovali, že jsou ochotni ustoupit od podpory Madura výměnou za volnou ruku na Ukrajině.
„Rusové opakovaně navrhovali velmi podivnou výměnu mezi Venezuelou a Ukrajinou,“ uvedla Hillová během slyšení v americkém Kongresu v roce 2019.
Podle Hillové Moskva tuto myšlenku prosazovala prostřednictvím komentátorů a článků v ruských médiích, které se odvolávaly na Monroeovu doktrínu.
Tento princip z 19. století vycházel z představy, že Spojené státy nebudou zasahovat do evropských záležitostí výměnou za to, že se evropské mocnosti nebudou vměšovat do dění v západní hemisféře. Sám Donald Trump se na Monroeovu doktrínu odvolával při ospravedlnění americké intervence ve Venezuele.
Venezuela za Evropu
Ačkoliv ruští představitelé nikdy nepředložili formální nabídku, tehdejší ruský velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov podle Hillové mnohokrát naznačoval, že Moskva je připravena nechat Washington jednat ve Venezuele podle vlastního uvážení, pokud Spojené státy umožní totéž Rusku v Evropě. Hillová to tento týden uvedla v rozhovoru pro agenturu Associated Press.
V dubnu 2019 vyslal Trump Hillovou do Moskvy, kde ruským představitelům sdělila, že „Ukrajina a Venezuela spolu nesouvisí“.
Rusové s návrhem přišli během tehdejšího napětí mezi Caracasem a Washingtonem, které Moskvu vedlo k vyslání zhruba stovky vojáků a dodávkám nových zbraní na podporu vlády prezidenta Madura. Bílý dům se tehdy spolu se svými spojenci shodl na uznání venezuelského opozičního lídra Juana Guaidóa jako prozatímního prezidenta země.
Návrat sfér vlivu
O sedm let později je však situace výrazně odlišná. Washington prohlásil, že po svržení Madura bude „řídit“ venezuelskou politiku. Trump zároveň obnovil své plány na získání kontroly nad Grónskem a pohrozil vojenskou akcí proti Kolumbii kvůli její roli v globálním obchodu s kokainem.
„Kreml bude z té myšlenky nadšený – že velké státy, jako je Rusko, Spojené státy nebo Čína, mají své sféry vlivu,“ uvedla Hillová. Podle ní to totiž potvrzuje princip práva silnějšího.
Hillová zároveň upozornila, že Trumpovy kroky ve Venezuele ztěžují spojencům Kyjeva možnost označovat ruskou agresi vůči Ukrajině za „nelegitimní“. „Právě jsme totiž byli svědky situace, kdy Spojené státy svrhly vládu jiné země na základě smyšleného zdůvodnění,“ řekla Hillová agentuře AP.
Trumpova administrativa svůj zásah ve Venezuele popsala jako operaci na vymáhání práva a trvá na tom, že zadržení Madura bylo legální.
Ruské ministerstvo zahraničí tento krok oficiálně odsoudilo jako porušení mezinárodního práva. Prezident Vladimir Putin se však k americké vojenské operaci veřejně nevyjádřil.
Mladou ženu z Blanenska, jež se v úterý nevrátila domů, našla policie v pořádku
Policisté našli osmnáctiletou ženu z Blanenska, která se v úterý nevrátila domů a ve středu ráno nepřišla do školy. Je nezraněná a v pořádku, uvedl na policejním webu mluvčí David Chaloupka. "I díky množství podnětů se dnes pohřešovanou podařilo vypátrat v sousední zemi, je nezraněná a v pořádku," napsal mluvčí.
Spojené státy zažijí kvůli své migrační politice nižší růst populace, uvádí úřad
Spojené státy v příštích deseti letech zažijí nižší růst populace, a to kvůli přísnější migrační politice, kterou prosazuje administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z analýzy nezávislého Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO), na kterou upozornila stanice NPR. Do roku 2035 by Spojené státy měly mít 357 milionů obyvatel.
ŽIVĚMacinka s Pavlem se viní z faulů, do hádky vstoupil i šéf Ústavního soudu
Obava ministra zahraničí a předsedy strany Motoristé Petra Macinky, že by Ústavní soud (ÚS) při rozhodování o případné kompetenční žalobě stranil prezidentovi Petru Pavlovi, je podle předsedy soudu Josefa Baxy nesmyslná. Soud je nezávislý a nestranný, řekli Baxa i bývalý člen soudu Jaromír Jirsa. Kompetenční žaloba je jedna z možností, jak vyřešit patovou situaci kolem poslance Motoristů.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Ostrava nabídne Putinovu klec. Výstava představí příběhy politických vězňů v Rusku
Výstava Putinova klec, která prostřednictvím ilustrací přibližuje vybrané případy současných politických vězňů odsouzených v Rusku například za nesouhlas s agresí proti Ukrajině, bude od 15. ledna k vidění v Ostravě na Masarykově náměstí. Oznámila to Aneta Trojáková z Ostravského muzea, které se na pořádání podílí společně s organizací Gulag.cz.