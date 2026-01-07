„Jsme tomu nejblíž v historii".“ Expert popsal, s čím USA počítají po odstranění Madura

Pokud bylo cílem Donalda Trumpa eliminovat Nicoláse Madura, protože je to pro něj nějaký symbol padoucha, slaví americký prezident velké vítězství, říká politolog a odborník na Latinskou Ameriku Jaroslav Bílek. „Pokud se ale ptáme na to, do jaké míry se tím podaří vyřešit situaci ve Venezuele, tak tady už jsem velmi skeptický,“ dodává.
Ztělesněním autoritářství ve Venezuele není Maduro, upozorňuje Jaroslav Bílek z Institutu Politologických studí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
„Nebyl to jeho režim. Je to autoritářský režim ve Venezuele, který tam vznikal na sklonku života Hugo Cháveze a řídí ho celá řada lidí, kteří spolu vládnou v jakési koalici.“
Kdyby režim ve Venezuele padl, výrazně vzroste šance, že padne i režim na Kubě a v Nikaragui, myslí si Bílek. „Jak kubánský, tak nikaragujský prezident jsou teď samozřejmě velmi neklidní a netuší, co bude.“
Zvlášť pokud jde o možné dopady na kubánský režim, uznává host Zuzany Tvarůžkové, že jde pro republikány o velké téma. „Myslím si, že by byli velmi rádi, kdyby ten režim nějak padnul, zhroutil se a začala nějaká liberalizace Kuby.“
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:08 Jak velké sousto si USA ukously zatčením Nicoláse Madura a snahou zlomit venezuelský režim? Jakou strategii teď zvolí nová hlava státu Delsy Rodríguerová?
05:08-11:18 Je změna možná a za jakých podmínek? Jak mohou Spojené státy dál postupovat? Jak běžné jsou v Latinské Americe vazby politiků na organizovaný zločin a drogové struktury?
11:18-15:06 V čem spočívá podstata venezuelského autoritářství a proč je tak obtížné ho změnit? Do jak vážné ekonomické, sociální a humanitární krize se Venezuela v posledních letech dostala?
15:06-21:07 Jaké nálady vyvolalo Madurovo zatčení mezi Venezuelany doma a v emigraci? Jakou roli teď mohou sehrát opoziční lídři? Jak silným lákadlem je venezuelská ropa? Je aktuálním vývojem ohrožena Kuba?
21:07-25:32 Poroste nervozita v celém regionu? Pokud by padl režim ve Venezuele, zvýší to šanci, že padne i kubánský režim? Mohou se Rusové aktivněji angažovat v udržení režimů v regionu, nebo na to nemají kapacitu?
25:32-29:27 V jakých oblastech je dnes Čína v Latinské Americe nejvíc aktivní? Byla Latinská Amerika dlouhodobě podceňovaná a opomíjená? Jak překvapivé bylo Madurovo zatčení?