Zahraničí

Sci-fi u Pokrovsku. Ukrajinci testují skelet, který nebývale posiluje lidské tělo

Video ukrajinského 7. výsadkového sboru ukazuje, jak exoskelety usnadňují život ukrajinským dělostřelcům

Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka

Jako vystřižení z filmu o Robocopovi. Ukrajinská armáda začíná na frontě používat tzv. exoskelety, které vojákům umožňují unést tuny munice a vydržet déle v akci. Moderní technologie zatím pomáhá dělostřelcům u Pokrovsku. Nasazením svých robotizovaných vojáků se Ukrajině zároveň povedlo předstihnout nejpokročilejší armády světa.

Sci-fi se na ukrajinském bojišti stává realitou. Po ohromných pokrocích ve využívání dronů, které dnes definují podobu války, přichází i zavádění hypermoderních technologií, včetně humanoidních vojenských robotů.

Nyní se na frontě u Pokrovsku objevuje další technologie, která jako by vypadla z budoucnosti.  

Exoskelety, v zásadě mechanické vnější kostry, dokážou posílit konkrétní části nebo i celé lidské tělo. V případě systému Bohdana SPG, který začínají používat ukrajinští dělostřelci, jde o nohy.

Systém podrobněji představuje video ukrajinského 7. výsadkového sboru, sdílené v rámci oficiálního pravidelného streamu armády.

Život, jaký by žádný fyzioterapeut neschválil

Technologický systém, který vojáci upevňují kolem kolen, stehen a beder, jim má zásadně pomáhat. Pozice dělostřelce je totiž v rámci armády notoricky jednou z fyzicky nejnáročnějších. 

„Každý den jsem sledoval chlapy od dělostřelectva dělat věci, které by nikdy žádný fyzioterapeut neschválil,“ popisuje na svém blogu americký veterán Wes O’Donnel. 

Dělostřelci v ukrajinské armádě mají průměrně tahat munici, která váží až 50 kilogramů. Sklady nábojnic přitom kvůli riziku opětovné palby musí být od děl bezpečně vzdálené. 

Podtrženo a sečteno, ukrajinští vojáci za den služby odnosí až 1200 kilogramů na vzdálenosti zhruba 10 kilometrů. Podle O’Donnela pár let takové zátěže zvládne kompletně zdecimovat tělo i mladého a zdravého člověka.

Kyborgové u Pokrovsku

Exoskelet má v takové situaci vojákům ulevit od námahy až o třetinu, umožní jim snáz zvedat těžší zátěž a dokáže i posílit jejich běh. Mechanická kostra má vojáka „zrychlit“ až na 20 kilometrů za hodinu a baterie dává systému „šťávu“ zhruba na 17 kilometrů.  

Nová technologie tak práci dělostřelců významně usnadňuje, a jak uvádí propagační video 7. sboru, „méně únavy znamená více zničených nepřátel“.

Ukrajinská armáda není, podle webu popular science, první která experimentuje s exoskelety. Vývojem a využitím těchto strojů se už dlouho zaobírá i americká armáda se svým systémem SABER a exoskelety mají pro dělostřelce testovat i Rusové. 

Ukrajinci se ale s nasazením svých „kyborgů“ u Pokrovsku dostali v testování této potenciálně převratné technologie nejdál. 

