Je tohle už ofenziva? Čas útoku znají jen tři lidi, naznačí ho až nejmodernější tanky

Rusko od neděle chrlí jednu zprávu za druhou o údajném odrážení ukrajinské ofenzivy, Kyjev naopak mlčí. Zaznívá odtud pouze, že ukrajinská armáda získává území severně a západně od Bachmutu, což potvrdil i šéf ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin.

Vizuálně potvrzené jsou také zprávy o tom, že Ukrajinci útočí na ruské pozice u vesnice Velyka Novosylka, která leží na hranici mezi Záporožskou a Doněckou oblastí. Je to dále na východ, než většina expertů a analytiků očekávala. Dříve se psalo, že hlavní směr ukrajinské ofenzivy by měl vést spíš k městu Melitopol, přes které vede nejkratší cesta k Azovskému moři. Tím by Ukrajinci odřízli anektovaný poloostrov Krym od ruské pevniny.

Zatímco ukrajinské úřady evakuují obyvatele z okolí zničené a rozvodněné Kachovské přehrady, analytici se zabývají otázkou, zda jsou události posledních tří dní onou dlouho očekávaná ofenzivou, jejíž cílem je osvobodit všechna území okupovaná Ruskem. Dalo se již do pohybu dvanáct brigád a nejméně šedesát tisíc vojáků, které má ukrajinská armáda pro tuto operaci k dispozici?

Kyjev naznačuje, že žádné oficiální prohlášení o začátku velké ofenzivy nebude zveřejňovat. Ministerstvo obrany ve videu, zveřejněném na sociálních sítích, naopak vyzývá k takzvanému mediálnímu tichu. Vrací se tedy slogan, který se objevoval na sociálních sítích už na začátku války: "Zůstaňte v klidu a důvěřujte Ozbrojeným silám Ukrajiny."

Podle týdeníku Economist se zahájení ofenzivy pozná podle toho, že Ukrajinci nasadí některé z brigád, které jsou vybavené západní technikou, například tanky Leopard 2. Takové zbraně zatím v bojích spatřeny nebyly.

"Přesné datum a přesný plán ofenzivy znají tři lidé. Prezident Volodymyr Zelenskyj, náčelník generálního štábu ukrajinské armády Valerij Zalužnyj a náměstkyně obrany Hana Maljarová," řekl reportérům Aktuálně.cz před dvěma týdny přímo v Chersonu ukrajinský důstojník Dmytro Pletenčuk. Na dotaz, zda detaily neznají třeba také ministr obrany Oleksij Reznikov nebo velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj, odpověděl: "Ne, ani tito dva ne."

Už přes týden také bojují ruští partyzáni v ruské Belgorodské oblasti, kteří překročili ukrajinskou hranici a získali kontrolu nad několika vesnicemi. V úterý zdejší gubernátor Vjačeslav Gladkov potvrdil, že v rukou povstalců je městečko Novaja Tavolžanka.

"Takové diverzní akce jsou součástí ukrajinské strategie překvapovat Rusy nečekanými tahy. Usilují o něco, co bych nazval efektem znejistění. Že každý den může přinést něco nového, s čím se předtím nepočítalo. Ať už je to diverze na ruské území, nebo třeba nálety dronů na Moskvu," popsal pro Aktuálně.cz ukrajinskou taktiku vojenský expert Tomáš Řepa z Univerzity obrany v Brně.

Zničení obří přehrady na Dněpru

V úterý ráno mezitím výbuch zničil přehradu a elektrárnu Nová Kachovka, která se nacházela pod kontrolou Moskvy a o níž ruští vojáci tvrdili, že ji zaminovali. Její odpálení Kyjev označil za snahu zabránit ukrajinským vojákům v překročení Dněpru a zahájení ofenzivy na okupovaném východním břehu.

Odborník na bezpečnostní politiku Zdeněk Kříž z Masarykovy univerzity řekl agentuře ČTK, že zničení přehrady poškodí z vojenského hlediska více Rusy než Ukrajince.

"Obranná postavení, která si Rusové vytvořili na levém břehu Dněpru, utrpí škody. Také to znamená, že terén bude vysychat mnohem pomaleji, vyschne třeba až v létě. Ruský generální štáb tak bude muset počítat s tím, že by se Ukrajinci mohli v létě, až bude probíhat další fáze ukrajinského útoku, pokusit zesílit tlak násilným přechodem Dněpru a vytvořit si příznivé podmínky pro vpád do zad Rusům, kteří se brání u Melitopolu," uvedl Kříž.

Reportér a analytik deníku Wall Street Journal Yaroslav Trofimov se naopak domnívá, že protržení přehrady na delší dobu znemožní ukrajinské armádě překročení Dněpru, a proto je v tuto chvíli situace výhodnější pro Rusy. Kreml nyní bude moci část jednotek, které byly soustředěné podél Dněpru, přesunout dále na východ do míst očekávané ukrajinské ofenzivy.

Video: Poškozenou Kachovskou přehradou se valí voda (6. 6. 2023)