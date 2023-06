Nejhorší scénář po zničení Kachovské přehrady. Model ukazuje, kam by se voda dostala

Švédská hydrogeologická společnost Dämningsverket vypracovala model nejhoršího scénáře záplav při zničení Kachovské přehrady na jižní Ukrajině. Simulace ukazuje, jak by vlny v takovém případě mohly dosáhnout výšky až pěti metrů a voda by se po 19 hodinách od protržení dostala do města Cherson. Po čtyřech až pěti dnech by pak zasáhla i město Mykolajiv, vzdálené asi 200 kilometrů od nádrže.

0:42 Grafický model ukazující zaplavená města při odpálení Kachovské přehrady | Video: Youtube/Lars Wilderäng

Model firma zveřejnila již na konci října loňského roku, a není tak založený na aktuálním stavu toku řeky Dněpr, teplotě vzduchu či rychlosti větru. Na základě simulace by však nejhorší záplavy zasáhly levý břeh řeky Dněpr, ve městě Cherson by pak nejvíce poničily jeho jižní část. Průtok řeky by podle modelu mohl kulminovat až na úrovni 14 tisíc metrů krychlových vody za sekundu, což je asi desetkrát více než za běžného stavu. Související Přehledně v deseti bodech: Jaké budou následky zničení elektrárny Nová Kachovka 1:06 Ukrajinská armáda v pondělí ráno uvedla, že ruské jednotky vyhodily Kachovskou přehradu v okupované části jižní Ukrajiny do povětří. Zdejší ruští činitelé naopak obvinily ukrajinské síly. Evakuace nejbližších oblastí už započala, podle ukrajinských úřadů mohou záplavy zasáhnout až 16 tisíc obyvatel. Podle posledních informací byla zcela poničena i Kachovská vodní elektrárna, kterou nebude možné uvést do původního stavu, uvedla v pondělí ráno v prohlášení na sociální síti Telegram společnost Ukrhidroenerho. Výbuch podle ní nastal přímo ve strojovně elektrárny. O úplném zničení v ruské státní televizi podle médií hovořil i šéf ruské okupační správy v Nové Kachovce Vladimir Leonťjev. "Ruští teroristé zničením přehrady Kachovské vodní nádrže jen potvrzují celému světu, že musí být vyhnáni ze všech koutů ukrajinské země. Nemůže jim zůstat ani jeden metr, protože každý metr využívají k teroru. Pouze vítězství Ukrajiny obnoví bezpečnost. A toto vítězství přijde. Teroristé nebudou s to zastavit Ukrajinu ani vodou, ani raketami, ani ničím jiným," komentoval situaci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Aktuální záběry ukazují, jak poničenou Kachovskou přehradou protékají proudy vody: Poškozenou přehradou Nová Kachovka na Ukrajině protéká voda. | Video: Reuters

